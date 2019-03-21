Facebook показал сотни тысяч долларов: раскрыта грязная провокация против Гриценко

В 2018 году в Facebook были созданы страницы, с которых целенаправленно дискредитировали кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Подтверждающую информацию, которая всплыла в результате раскрытия данных о политической рекламе в украинском сегменте, опубликовал на своей странице в соцсети экономист Владимир Компаниец.

"Теперь можно увидеть немало свидетельств настоящего "мочилова". Например, как уничтожали рейтинг Гриценко. 16 мая 2018 в Facebook была создана страница "Реальный Грищ", целью которой стало "мочилово" Гриценко. 9 июля этого же года появилась еще одна аналогичная страница, уже с русским названием – "Реальный Грыщ", – поделился он.

Анатолий Гриценко Пресс-служба Анатолия Гриценко

Коломиец также рассказал о специфике раскрутки указанных аккаунтов.

"После того, как Facebook сделал информацию по части рекламы открытой – стали известны и особенности "работы" этих двух страниц. Обнародована информация по более 60 постах из этих двух пабликов, которые ставились на рекламу. В отдельных случаях, на раскрутку одного поста тратилось от 10 тыс. до 50 тыс. долларов. Зафиксировано также, что ведут эти страницы не менее 10 человек", – раскрыл он подробности.

На основании открытых источников Коломиец резюмировал: в целом на "мочилово" Анатолия Гриценко в Facebook, Youtube и Google заказчики потратили минимум несколько сотен тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко дал ответ критикам, которые обвиняют его в развале украинской армии в бытность министром обороны.

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