Facebook показав сотні тисяч доларів: розкрита брудна провокація проти Гриценка

У 2018 році в Facebook були створені сторінки, з яких цілеспрямовано дискредитували кандидата в президенти України Анатолія Гриценка.

Підтверджуючу інформацію, яка спливла в результаті розкриття даних про політичну рекламу в українському сегменті, опублікував на своїй сторінці в соцмережі економіст Володимир Компанієць.

"Тепер можна побачити чимало свідчень справжнього "мочилова". Наприклад, як знищували рейтинг Гриценка. 16 травня 2018 у Facebook була створена сторінка "Реальний Грищ", метою якої стало "мочилово" Гриценко. 9 липня цього ж року з'явилася ще одна аналогічна сторінка, вже з російською назвою – "Реальный Грыщ", – поділився він.

Анатолій Гриценко Прес-служба Анатолія Гриценка

Коломієць також розповів про специфіку розкрутки зазначених акаунтів.

"Після того, як Facebook зробив інформацію в частині реклами відкритою – стали відомі і особливості "роботи" цих двох сторінок. Оприлюднена інформація по більш ніж 60 постах із цих двох пабліків, які ставилися на рекламу. В окремих випадках, на розкрутку одного поста витрачалося від 10 тис. до 50 тис. доларів. Зафіксовано також, що ведуть ці сторінки не менше 10 осіб", – розкрив він подробиці.

На підставі відкритих джерел Коломієць резюмував: у цілому на "мочилово" Анатолія Гриценка в Facebook, Youtube і Google замовники витратили мінімум кілька сотень тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко дав відповідь критикам, які звинувачують його в розвалі української армії під час перебування на посаді міністра оборони.

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