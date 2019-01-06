''Это болезненный удар!'' Названа неожиданная польза от участия Зеленского в выборах

Решение актера Владимира Зеленского принять участие в выборах президента Украины существенно навредит рейтингам пророссийских кандидатов.

Как передает "Радио Свобода", об этом заявил политолог Александр Харебин, подчеркнув, что таким шагом шоумен "поломал все карты", в первую очередь, кандидату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и куму российского президента Виктору Медведчуку.

''Это будет болезненным ударом. Можно сказать, что Зеленский сохранил для Украины Украину", — сказал эксперт, отметив, что не видит проблем в том, что Зеленский решил попробовать свои силы на выборах.

"Зеленский является олицетворением даже не внесистемной оппозиции, а внесистемного кандидата — совершенно нового лидера, на что всегда существовал запрос в Украине", — подчеркнул Харебин.

Он считает, что несмотря на отсутствие опыта в политике у Зеленского может хватить поддержки среди украинцев, чтобы "претендовать как минимум на выход во второй тур".

Владимир Зеленский Сериал "Слуга народа", скриншот

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