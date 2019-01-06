''Это болезненный удар!'' Названа неожиданная польза от участия Зеленского в выборах

Решение актера Владимира Зеленского принять участие в выборах президента Украины существенно навредит рейтингам пророссийских кандидатов.
Как передает "Радио Свобода", об этом заявил политолог Александр Харебин, подчеркнув, что таким шагом шоумен "поломал все карты", в первую очередь, кандидату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко и куму российского президента Виктору Медведчуку.
''Это будет болезненным ударом. Можно сказать, что Зеленский сохранил для Украины Украину", — сказал эксперт, отметив, что не видит проблем в том, что Зеленский решил попробовать свои силы на выборах.
"Зеленский является олицетворением даже не внесистемной оппозиции, а внесистемного кандидата — совершенно нового лидера, на что всегда существовал запрос в Украине", — подчеркнул Харебин.
Он считает, что несмотря на отсутствие опыта в политике у Зеленского может хватить поддержки среди украинцев, чтобы "претендовать как минимум на выход во второй тур".
Владимир Зеленский
Сериал "Слуга народа", скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.
Зеленский ранее сделал заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", а в новогоднюю ночь неожиданно объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины
В интервью журналисту Дмитрию Гордону актер сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.