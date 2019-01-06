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/Выборы президента Украины 2019

''Це болючий удар!'' Названа несподівана користь від участі Зеленського у виборах

1.9тЧитати матеріал російською

Рішення актора Володимира Зеленського взяти участь у виборах президента України істотно зашкодить рейтингам проросійських кандидатів.

Як передає "Радіо Свобода", про це заявив політолог Олександр Харебін, підкресливши, що таким кроком шоумен "поламав всі карти", в першу чергу, кандидату від "Опозиційною платформи – За життя" Юрію Бойку і куму російського президента Віктору Медведчуку.

''Це буде болючим ударом. Можна сказати, що Зеленський зберіг для України Україну", — сказав експерт, зазначивши, що не бачить проблем у тому, що Зеленський вирішив спробувати свої сили на виборах.

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"Зеленський є уособленням навіть не позасистемної опозиції, а позасистемного кандидата — абсолютно нового лідера, на що завжди існував запит в Україні", — підкреслив Харебін.

Він вважає, що не дивлячись на відсутність досвіду в політиці у Зеленського може вистачити підтримки серед українців, щоб "претендувати як мінімум на вихід до другого туру".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Серіал "Слуга народу", скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
В стране идиотов президентом должен быть...идиот...Это логично
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Пигин Макс
Пигин Макс
" Украина напоминает актрису из немецких «фильмов для взрослых» — то есть готова принять в любом количестве с любой стороны». - Зеленский. Короче, хохлы заслужили такого пастуха!
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
гидрантом в цирке должен стать клоун! Чубатые это заслужили.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Kippa Serzh, А разве у него есть повод для волнения? Это не в нашей стране, президентом будет клоун...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Kippa Serzh, Он разве волнуется?))))
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