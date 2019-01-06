''Це болючий удар!'' Названа несподівана користь від участі Зеленського у виборах

Рішення актора Володимира Зеленського взяти участь у виборах президента України істотно зашкодить рейтингам проросійських кандидатів.

Як передає "Радіо Свобода", про це заявив політолог Олександр Харебін, підкресливши, що таким кроком шоумен "поламав всі карти", в першу чергу, кандидату від "Опозиційною платформи – За життя" Юрію Бойку і куму російського президента Віктору Медведчуку.

''Це буде болючим ударом. Можна сказати, що Зеленський зберіг для України Україну", — сказав експерт, зазначивши, що не бачить проблем у тому, що Зеленський вирішив спробувати свої сили на виборах.

"Зеленський є уособленням навіть не позасистемної опозиції, а позасистемного кандидата — абсолютно нового лідера, на що завжди існував запит в Україні", — підкреслив Харебін.

Він вважає, що не дивлячись на відсутність досвіду в політиці у Зеленського може вистачити підтримки серед українців, щоб "претендувати як мінімум на вихід до другого туру".

Володимир Зеленський Серіал "Слуга народу", скріншот

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