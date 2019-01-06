''Це болючий удар!'' Названа несподівана користь від участі Зеленського у виборах

Рішення актора Володимира Зеленського взяти участь у виборах президента України істотно зашкодить рейтингам проросійських кандидатів.
Як передає "Радіо Свобода", про це заявив політолог Олександр Харебін, підкресливши, що таким кроком шоумен "поламав всі карти", в першу чергу, кандидату від "Опозиційною платформи – За життя" Юрію Бойку і куму російського президента Віктору Медведчуку.
''Це буде болючим ударом. Можна сказати, що Зеленський зберіг для України Україну", — сказав експерт, зазначивши, що не бачить проблем у тому, що Зеленський вирішив спробувати свої сили на виборах.
"Зеленський є уособленням навіть не позасистемної опозиції, а позасистемного кандидата — абсолютно нового лідера, на що завжди існував запит в Україні", — підкреслив Харебін.
Він вважає, що не дивлячись на відсутність досвіду в політиці у Зеленського може вистачити підтримки серед українців, щоб "претендувати як мінімум на вихід до другого туру".
Володимир Зеленський
Серіал "Слуга народу", скріншот
Як писав OBOZREVATEL:
Вибори президента України заплановані на березень 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.
Зеленський раніше зробив заяву про свій похід в політику разом з партією "Слуга народу", а в новорічну ніч несподівано оголосив про висунення кандидатури в президенти України
В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону актор повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.