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/Выборы президента Украины 2019

''Не собирается выигрывать'': названа главная цель Зеленского на выборах президента Украины

9.8тЧитать материал на украинском

Актер и продюсер Владимир Зеленский, который объявил себя кандидатом на должность президента Украины, на самом деле якобы не намерен бороться за победу на весенних выборах, поскольку его ключевая цель — попадание в Верховную Раду с партией "Слуга народа".

Как передает "Радио Свобода", такое мнение высказал эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, заявив, что в ходе этой избирательной кампании есть множество кандидатов, которые "не собираются выигрывать эти выборы".

"И Зеленский — один из них. Учитывая, что президентская кампания плавно перейдет в парламентскую, такой шаг шоумена можно рассматривать как подготовку возглавляемой им политической силы к выборам в Верховную раду", — считает эксперт.

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"Зеленского нельзя назвать полностью техническим кандидатом, потому что прицел у него более далекий. Но явно он не фаворит президентской гонки, несмотря на большие рейтинги, которые будут "рассыпаться" ближе к дате голосования", — уверен он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как писал OBOZREVATEL:

Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Тышкевич
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
главная цель как и у всех лицедеев - деньжат подзаработать. Или как у шутов, чтобы хозяин косточку со стола бросил
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Онлайн Камера
Онлайн Камера
😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
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