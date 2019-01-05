''Не собирается выигрывать'': названа главная цель Зеленского на выборах президента Украины

Актер и продюсер Владимир Зеленский, который объявил себя кандидатом на должность президента Украины, на самом деле якобы не намерен бороться за победу на весенних выборах, поскольку его ключевая цель — попадание в Верховную Раду с партией "Слуга народа".

Как передает "Радио Свобода", такое мнение высказал эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, заявив, что в ходе этой избирательной кампании есть множество кандидатов, которые "не собираются выигрывать эти выборы".

"И Зеленский — один из них. Учитывая, что президентская кампания плавно перейдет в парламентскую, такой шаг шоумена можно рассматривать как подготовку возглавляемой им политической силы к выборам в Верховную раду", — считает эксперт.

"Зеленского нельзя назвать полностью техническим кандидатом, потому что прицел у него более далекий. Но явно он не фаворит президентской гонки, несмотря на большие рейтинги, которые будут "рассыпаться" ближе к дате голосования", — уверен он.

Владимир Зеленский скриншот

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