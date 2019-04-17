Якщо переможе Зеленський: у Порошенка категорично відкинули план "Б"

У штабі чинного президента України і кандидата на пост глави держави Петра Порошенка твердо мають намір перемогти у виборчих перегонах. При цьому там визнали помилки діючої влади і нагадали про досягнення.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів радник і політтехнолог нинішнього гаранта Олег Медведєв.

"Ми варіантів "Б" не розглядаємо. Нам треба реалізувати план "А" – перемогти на цих виборах і зберегти на посаді президента людину, яка, очевидно, зробила багато помилок, але яка довела свою ефективність ыз тих питань, які є сферою безпосередньої відповідальності президента", – заявив він.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко колаж

Також Медведєв зауважив, що в штабі Порошенка на цьому етапі не говорять про програш, оскільки "24 години на добу працюють над перемогою". При цьому штабісти визнають складність змагання.

"Це дуже конкурентна і складна кампанія, в якій наш опонент має дуже багато переваг, починаючи з наявності в його групі підтримки найбільшого і найвпливовішого телевізійного каналу", – поділився Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шеф-редактор інтернет-видання "OBOZREVATEL" Орест Сохар висловив припущення, что президент України Петро Порошенко реалізовує "План "Б" на випадок поразки у другому турі виборів. Сам Порошенко зізнався, що в 2024 році планує балотуватися в Європарламент.

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