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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Якщо переможе Зеленський: у Порошенка категорично відкинули план "Б"

9.7тЧитати матеріал російською

У штабі чинного президента України і кандидата на пост глави держави Петра Порошенка твердо мають намір перемогти у виборчих перегонах. При цьому там визнали помилки діючої влади і нагадали про досягнення.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів радник і політтехнолог нинішнього гаранта Олег Медведєв.

"Ми варіантів "Б" не розглядаємо. Нам треба реалізувати план "А" – перемогти на цих виборах і зберегти на посаді президента людину, яка, очевидно, зробила багато помилок, але яка довела свою ефективність ыз тих питань, які є сферою безпосередньої відповідальності президента", – заявив він.

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Також Медведєв зауважив, що в штабі Порошенка на цьому етапі не говорять про програш, оскільки "24 години на добу працюють над перемогою". При цьому штабісти визнають складність змагання.

"Це дуже конкурентна і складна кампанія, в якій наш опонент має дуже багато переваг, починаючи з наявності в його групі підтримки найбільшого і найвпливовішого телевізійного каналу", – поділився Медведєв.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шеф-редактор інтернет-видання "OBOZREVATEL" Орест Сохар висловив припущення, что президент України Петро Порошенко реалізовує "План "Б" на випадок поразки у другому турі виборів. Сам Порошенко зізнався, що в 2024 році планує балотуватися в Європарламент.

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Тема
Вибори в Києві
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019Выборы Президента
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Жаль, если Порха не изберут - прикольно смотреть, как он дурачит хохложопых дебилов.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"...доказал свою эффективность по тем вопросам, которые являются сферой непосредственной ответственности президента"... это Томос, что ли, - сфера ответственности президента?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Я россиянин и живу в России. Да какое мне дело кто там на Украине победит? Тот или иной кандидат признает ЛНР и ДНР - своюодный выбор народа этой территории? - Нет! Украина будет федеративным государством? Нет! Украина призхнает законность перехода Крыма в состав РФ? Нет. Украина отменит свой поход в ЕС и НАТО? Нет. Так какая мне разница, кто на Украине победит - только шоу для меня и ни чего более. А что я, лично я, потеряю если Украина вступит в ЕС и НАТО? Да ни чего, поскольку даже не вступив в НАТО на территории Украины могут находится американские войска. А что будет, если Украина (ну ДОПУСТИМ) развернется полностью в сторону России? (Не дай БОГ). А будет то, что сердобольная Россия не сможет бросить дружественный нам украинский народ и будет восстанавливать Украину, промышленность Украины, а то и выплачивать за нее (как долгосрочные неотдаваемые долги) долги МВФ. Нет, Укнраина, в ЕВС так в ЕС и желательно шагом шире.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Любченко Светлана, не надо крокодилов - достаточно тебя одну поставить, так и крокодилы разбегутся.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Semenov Igor, успокойся, пригожинское чмо !!! Между нами граница и ров с крокодилами, акулами и пираньями !!!!
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