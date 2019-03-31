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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Люди можуть вийти на вулиці": соціологи попередили про третій Майдан

10.3тЧитати матеріал російською

Українці готові вийти на вулиці, щоб захистити чесні результати виборів президента, за двох умов: якщо їх хтось підштовхне або станеться з надзвичайна подія, за прикладом побиття студентів на Майдані в 2013 році.

Про це OBOZREVATEL розповіли соціологи. За їхніми словами, навіть в рік перед Революцією Гідності ніхто не міг спрогнозувати такі події.

Втім, завідувач відділом Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк вважає, що особливих фальсифікація під час голосування 31 березня не буде. "Це показує і сьогоднішній день, і дуже млява передвиборча компанія", – каже Вишняк.

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На його думку, така компанія для України не характерна.

"Вона дуже специфічна. Бо зазвичай президентські вибори визначали двох полярних кандидатів, які і впливали на активність своїх прихильників. А зараз компанія була мозаїчною, кандидатів багато, немає жорсткого протистояння. А головне, в країні немає Андрія Клюєва (глава АП при президенті Вікторі Януковичі – Ред.), тільки він умів так фальсифікувати вибори. Інші не вміють", – каже Вишняк.

Виборча дільниця в Києві

Виборча дільниця в Києві

Інформатор

Член-кореспондент НАН України, соціолог Євген Головаха уточнив, що українці можуть вийти на захист свого вибору в разі, якщо їх переконають зробити це активісти та ЗМІ.

"Люди можуть вийти за однієї умови – якщо з'являться активісти, які переконають людей в тому, що були серйозні підтасування. Все залежить від того, наскільки їхні аргументи будуть переконливими, і наскільки це підтримають ЗМІ. Тому головне, щоб вибори пройшли без серйозних сумнівів в їх чесності", – пояснив експерт.

Ще один соціолог і директор КМІС Володимир Паніотто також вважає, що якщо буде якась організація чи трапиться якась подія, на зразок побиття студентів в грудні 2013 року, то люди можуть вийти на вулиці.

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"Напередодні Євромайдана ми проводили дослідження і задавали питання, чи готові вийти на вулиці в разі порушення ваших прав. І показники готовності були в два рази менше, ніж під час першого Майдану", – каже Паніотто.

Зараз, за словами соціолога, так само. "У грудні 2018 року знизився рівень стресу. Рівень бідності зменшився і практично повернувся до домайданних показників. Рівень щастя виріс. Рівень корупції, крім вищих ешелонів влади, трохи знизився. Але коли я про це говорю, то деякі навіть виходять з себе. Люди вважають, що насправді все погано. Тобто на поведінку людей впливають не цифри, а сприйняття. І якщо з'явиться якась організація, що цілком можливо, або якийсь пусковий механізм, то все може статися", – вважає Паніотто.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019протестфальсифікації
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Дерзайте! Ещё не все африканские страны догнали по уровню жизни, очередной майдан поможет это исправить!
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Белый господин
Белый господин
А почему про третий тур не пишете? Неужто бандеровцы власть добровольно сдадут?
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