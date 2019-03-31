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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"

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В Печерском районе Киева возле здания Центризбиркома собрались десятки молодых людей спортивного телосложения.

Об этом написали в Telegram-канале "Perepichka News". "Под зданием ЦВК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Наверное просто пришли на солнышке погреться", — сообщили в СМИ и опубликовали фото.

"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"

"Красиво сидят парни под ЦИК", — написала в Facebook киевлянка Татьяна Николаенко.

"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"
"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"
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"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"

Сеть также позабавил экран с видеотрансляцией телеканала "Прямой", который стоит прямо перед местом сбора "титушек".

"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"

"А "Прямой" с целью идеологического заряда?", "Здесь будет типа Майдан?", "С каналом "Прямой" совсем не палевно", — пошутили в комментариях к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,33% без учета избирательных участков за пределами страны.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Выборы Президента
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вечером будет веселуха. Запасаемся покорном...
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