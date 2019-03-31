"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"

В Печерском районе Киева возле здания Центризбиркома собрались десятки молодых людей спортивного телосложения.

Об этом написали в Telegram-канале "Perepichka News". "Под зданием ЦВК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Наверное просто пришли на солнышке погреться", — сообщили в СМИ и опубликовали фото.

"Красиво сидят парни под ЦИК", — написала в Facebook киевлянка Татьяна Николаенко.

Сеть также позабавил экран с видеотрансляцией телеканала "Прямой", который стоит прямо перед местом сбора "титушек".

"А "Прямой" с целью идеологического заряда?", "Здесь будет типа Майдан?", "С каналом "Прямой" совсем не палевно", — пошутили в комментариях к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,33% без учета избирательных участков за пределами страны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!