"Пришли на солнышке погреться": в центре Киева заметили десятки "титушек"

В Печерском районе Киева возле здания Центризбиркома собрались десятки молодых людей спортивного телосложения.
Об этом написали в Telegram-канале "Perepichka News". "Под зданием ЦВК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Наверное просто пришли на солнышке погреться", — сообщили в СМИ и опубликовали фото.
"Красиво сидят парни под ЦИК", — написала в Facebook киевлянка Татьяна Николаенко.
Сеть также позабавил экран с видеотрансляцией телеканала "Прямой", который стоит прямо перед местом сбора "титушек".
"А "Прямой" с целью идеологического заряда?", "Здесь будет типа Майдан?", "С каналом "Прямой" совсем не палевно", — пошутили в комментариях к фото.
Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,33% без учета избирательных участков за пределами страны.
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