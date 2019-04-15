"Если б я был президентом..." Зеленский несколько лет назад рассказал, как будет править страной

Кандидат в президенты Владимир Зеленский еще несколько лет назад рассказал, как бы он правил Украиной, стань ее президентом.

Своими мыслями поделился он в рамках развлекательного шоу студии "Квартал 95", рассказав шуточный монолог. Предсказал он также и то, что его соперником на выборах станет нынешний глава Украины Петр Порошенко. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я задумался, а что если бы, я действительно стал бы президентом... Моими соперниками могут стать нынешний президент и спикер. Но у народа есть критерий отбора: из двух зол всегда выбирают меньшее. А я по всем параметрам меньшее", – озвучил Зеленский.

Владимир Зеленский Скриншот из видео

Шоумен заявил, что знает, как бороться с коррупцией. "Я знаю ее в лицо. Я часто выступаю у них на корпоративах", – сказал кандидат в президенты.

Он также высказал предположение, что станет лучшим вариантом для украинцев, поскольку в связи с тем, что в ситуации, когда Европа потребует вернуть кредиты, "стране нужен человек, который сможет пять лет разнообразно отшучиваться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты социологического опроса ко второму туру выборов президента Украины, согласно которому среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% – за Владимира Зеленского, 29% – за Петра Порошенко.

Вскоре директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук заявил, что разрыв сократился до 60% против 40%.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!