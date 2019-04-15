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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Если б я был президентом..." Зеленский несколько лет назад рассказал, как будет править страной

4.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский еще несколько лет назад рассказал, как бы он правил Украиной, стань ее президентом.

Своими мыслями поделился он в рамках развлекательного шоу студии "Квартал 95", рассказав шуточный монолог. Предсказал он также и то, что его соперником на выборах станет нынешний глава Украины Петр Порошенко. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я задумался, а что если бы, я действительно стал бы президентом... Моими соперниками могут стать нынешний президент и спикер. Но у народа есть критерий отбора: из двух зол всегда выбирают меньшее. А я по всем параметрам меньшее", – озвучил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот из видео

Шоумен заявил, что знает, как бороться с коррупцией. "Я знаю ее в лицо. Я часто выступаю у них на корпоративах", – сказал кандидат в президенты.

Он также высказал предположение, что станет лучшим вариантом для украинцев, поскольку в связи с тем, что в ситуации, когда Европа потребует вернуть кредиты, "стране нужен человек, который сможет пять лет разнообразно отшучиваться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты социологического опроса ко второму туру выборов президента Украины, согласно которому среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% – за Владимира Зеленского, 29% – за Петра Порошенко.

Вскоре директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук заявил, что разрыв сократился до 60% против 40%.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
Треба слухати уважно і не розповсюджувати флуд, там сказано: "нинішній президент і спікер" - це був Турчінов а не Порошенко. Не сраміться з "предсказателем", це з самого почетку був проект "реваншистів", а то був пробний сценарій і погляд на реакцію, на тлі чого і було створено зомбо-кіно "слуга народа".
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Bey Ferat
Bey Ferat
Только представьте себе, что на каком-нибудь спиритическом сеансе можно было бы собрать всех вместе: Т.Г. Шевченко, Л. Украинку, С. Петлюру, С. Бандеру, В. Чорновила. И младшее поколение рассказало бы о его жизни и борьбе старшему поколению начиная с Л. Украинки и до В. Чорновила. А потом ведущий этого спиритического сеанса рассказывает им про то, что в 2019 году на выборах президента Украины (или гетьмана, главного пана, руководителя украинского государства… чтобы поняли все присутствующие) украинцы выбрали себе еврея-комика Зе. После того как у присутствующих на сеансе отвиснут челюсти до пола, показывает им как выглядит еврейский артист – Президент Украины, показывает им несколько мерзких видео «95 квартала» с главным героем – евреем Зе. После этого, я думаю, всех их пришлось бы приводить в чувство нашатырём.
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Ротов Виктор
Ротов Виктор
Bey Ferat, о да ,порошенко же у нас щирий украинец-пан Вальцман)))
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