"Якби я був президентом..." Зеленський кілька років тому розповів, як буде правити країною

Кандидат у президенти Володимир Зеленський ще кілька років тому розповів, як би він правив Україною, якби став її президентом.

Своїми думками поділився він у рамках розважального шоу студії "Квартал 95", розповівши жартівливий монолог. Передбачив він також і те, що його суперником на виборах стане нинішній глава України Петро Порошенко. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я задумався, а що якби, я дійсно став би президентом... Моїми суперниками можуть стати нинішній президент і спікер. Але у народу є критерій відбору: з двох зол завжди вибирають менше. А я за всіма параметрами менше", – озвучив Зеленський.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Шоумен заявив, що знає, як боротися з корупцією. "Я знаю її в обличчя. Я часто виступаю у них на корпоративах", – сказав кандидат у президенти.

Він також висловив припущення, що стане найкращим варіантом для українців, оскільки в ситуаціях, коли Європа вимагатиме повернути кредити, "країні потрібна людина, яка зможе п'ять років різноманітно віджартовуватися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати соціологічного опитування до другого туру виборів президента України, згідно з яким серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% – за Володимира Зеленського, 29% – за Петра Порошенка.

Згодом директор ГО "Центр "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук заявив, що розрив скоротився до 60% проти 40%.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!