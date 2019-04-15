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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Якби я був президентом..." Зеленський кілька років тому розповів, як буде правити країною

4.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський ще кілька років тому розповів, як би він правив Україною, якби став її президентом.

Своїми думками поділився він у рамках розважального шоу студії "Квартал 95", розповівши жартівливий монолог. Передбачив він також і те, що його суперником на виборах стане нинішній глава України Петро Порошенко. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я задумався, а що якби, я дійсно став би президентом... Моїми суперниками можуть стати нинішній президент і спікер. Але у народу є критерій відбору: з двох зол завжди вибирають менше. А я за всіма параметрами менше", – озвучив Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Шоумен заявив, що знає, як боротися з корупцією. "Я знаю її в обличчя. Я часто виступаю у них на корпоративах", – сказав кандидат у президенти.

Він також висловив припущення, що стане найкращим варіантом для українців, оскільки в ситуаціях, коли Європа вимагатиме повернути кредити, "країні потрібна людина, яка зможе п'ять років різноманітно віджартовуватися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати соціологічного опитування до другого туру виборів президента України, згідно з яким серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% – за Володимира Зеленського, 29% – за Петра Порошенка.

Згодом директор ГО "Центр "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук заявив, що розрив скоротився до 60% проти 40%.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
Треба слухати уважно і не розповсюджувати флуд, там сказано: "нинішній президент і спікер" - це був Турчінов а не Порошенко. Не сраміться з "предсказателем", це з самого почетку був проект "реваншистів", а то був пробний сценарій і погляд на реакцію, на тлі чого і було створено зомбо-кіно "слуга народа".
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Bey Ferat
Bey Ferat
Только представьте себе, что на каком-нибудь спиритическом сеансе можно было бы собрать всех вместе: Т.Г. Шевченко, Л. Украинку, С. Петлюру, С. Бандеру, В. Чорновила. И младшее поколение рассказало бы о его жизни и борьбе старшему поколению начиная с Л. Украинки и до В. Чорновила. А потом ведущий этого спиритического сеанса рассказывает им про то, что в 2019 году на выборах президента Украины (или гетьмана, главного пана, руководителя украинского государства… чтобы поняли все присутствующие) украинцы выбрали себе еврея-комика Зе. После того как у присутствующих на сеансе отвиснут челюсти до пола, показывает им как выглядит еврейский артист – Президент Украины, показывает им несколько мерзких видео «95 квартала» с главным героем – евреем Зе. После этого, я думаю, всех их пришлось бы приводить в чувство нашатырём.
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Ротов Виктор
Ротов Виктор
Bey Ferat, о да ,порошенко же у нас щирий украинец-пан Вальцман)))
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