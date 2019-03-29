"Щоб Путін сказав: "Бл*дь!" Соколова дала українцям пораду щодо виборів

На виборах президента українці повинні проголосувати так, щоб у Володимира Путіна почалася істерика вже вранці після оголошення результатів.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Не важливо, за кого ви проголосуєте 31 березня. Важливо, щоб 1 квітня Путін сказав: "Бл*дь, бл*дь, як вони мене за*бали! Чому вони постійно голосують за того, хто мені не подобається?! У мене газ, нафта, ракети, одне яєчко, у мене ракети, розумієте?!" — яскраво висміяла вона лідера країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова звернулася з проникливим закликом до українців напередодні виборів. Вона закликала їх взяти на себе відповідальність за майбутнє рідної країни і не давати пробувати Батьківщину на смак, бездумно голосуючи.

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