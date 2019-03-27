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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Без россиян: в ЦИК рассказали, кто будет наблюдать за выборами в Украине

1.1тЧитать материал на украинском

На выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, будет присутствовать в два раза больше международных наблюдателей, чем на предыдущих. Россиян среди них не ожидается.

Как рассказал в эфире ObozTV пресс-секретарь Центральной избирательной комисии Константин Хивренко, такие меры должны сделать выборы абсолютно прозрачными.

Хивренко отметил, что 25 марта ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

"Всего на данный момент зарегистрировано 2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Этот мощный отряд международного наблюдения может претендовать на звание рекордного, потому что цифра, по сравнению с внеочередными парламентскими и президентскими выборами 2014 года, приблизительно в два раза больше", – отметил представитель ЦИК.

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По его словам, "это обеспечит прозрачность избирательного процесса в полной мере".

Без россиян: кто будет наблюдать за выборами в Украине

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах. Причина отказа в том, что Россия признана в Украине страной-агрессором.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Константин Хивренко
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаВыборы 2019выборы в УкраинеЦИК
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А что за ними наблюдать что, если в любом случае эти выборы не являются легитимными в условиях когда Конституция заявляет власть народа, который неизвестно кто и лишен какого-либо определения? Власть неопределенного явления никак не демократия, без определения для народа выборы невозможны, ведь выбирает неизвестно кто и неизвестно кого, такой вот у всех статус де-юре с точки зрения Конституции. Вы просто зомби тупые, изображаете то, смысла в чем попросту нет
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Макарский Александр, пасть свою подмой после секса с ишаком, вонючее парашное падло гниложопое
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ильчук Андрей, ты за какого свынопаса голосовать - стрыбать будешь,быдло?
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