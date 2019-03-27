Без россиян: в ЦИК рассказали, кто будет наблюдать за выборами в Украине

На выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, будет присутствовать в два раза больше международных наблюдателей, чем на предыдущих. Россиян среди них не ожидается.

Как рассказал в эфире ObozTV пресс-секретарь Центральной избирательной комисии Константин Хивренко, такие меры должны сделать выборы абсолютно прозрачными.

Хивренко отметил, что 25 марта ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

"Всего на данный момент зарегистрировано 2344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. Этот мощный отряд международного наблюдения может претендовать на звание рекордного, потому что цифра, по сравнению с внеочередными парламентскими и президентскими выборами 2014 года, приблизительно в два раза больше", – отметил представитель ЦИК.

По его словам, "это обеспечит прозрачность избирательного процесса в полной мере".

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах. Причина отказа в том, что Россия признана в Украине страной-агрессором.

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