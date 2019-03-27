Без росіян: у ЦВК розповіли, хто буде спостерігати за виборами в Україні

На виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, будуть присутні удвічі більше міжнародних спостерігачів, ніж на попередніх. Росіян серед них не очікується.

Як розповів в ефірі ObozTV прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, такі заходи повинні зробити вибори повністю прозорими.

Хівренко зазначив, що 25 березня ЦВК завершила процес реєстрації спостерігачів на чергових виборах президента України.

"Всього нині зареєстровані 2344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав. Цей потужний загін міжнародного спостереження може претендувати на звання рекордного, тому що цифра, порівняно з позачерговими парламентськими і президентськими виборами 2014 року, приблизно вдвічі більша", – зазначив представник ЦВК.

За його словами, "це повною мірою забезпечить прозорість виборчого процесу".

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах. Причина відмови в тому, що Росія визнана в Україні країною-агресором.

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