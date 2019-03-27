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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Без росіян: у ЦВК розповіли, хто буде спостерігати за виборами в Україні

1.1тЧитати матеріал російською

На виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, будуть присутні удвічі більше міжнародних спостерігачів, ніж на попередніх. Росіян серед них не очікується.

Як розповів в ефірі ObozTV прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко, такі заходи повинні зробити вибори повністю прозорими.

Хівренко зазначив, що 25 березня ЦВК завершила процес реєстрації спостерігачів на чергових виборах президента України.

"Всього нині зареєстровані 2344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав. Цей потужний загін міжнародного спостереження може претендувати на звання рекордного, тому що цифра, порівняно з позачерговими парламентськими і президентськими виборами 2014 року, приблизно вдвічі більша", – зазначив представник ЦВК.

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За його словами, "це повною мірою забезпечить прозорість виборчого процесу".

Без росіян: хто буде спостерігати за виборами в Україні

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЦВК відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах. Причина відмови в тому, що Росія визнана в Україні країною-агресором.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Костянтин Хівренко
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаВыборы 2019вибори в УкраїніЦВК
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А что за ними наблюдать что, если в любом случае эти выборы не являются легитимными в условиях когда Конституция заявляет власть народа, который неизвестно кто и лишен какого-либо определения? Власть неопределенного явления никак не демократия, без определения для народа выборы невозможны, ведь выбирает неизвестно кто и неизвестно кого, такой вот у всех статус де-юре с точки зрения Конституции. Вы просто зомби тупые, изображаете то, смысла в чем попросту нет
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Макарский Александр, пасть свою подмой после секса с ишаком, вонючее парашное падло гниложопое
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ильчук Андрей, ты за какого свынопаса голосовать - стрыбать будешь,быдло?
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