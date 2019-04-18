"Бандера — герой, но...": Зеленский прояснил свою позицию по декоммунизации

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к декоммунизации в Украине, однако намерен изменить некоторые моменты.

В частности, как рассказал шоумен в интервью "РБК-Украина", он хотел бы, чтобы улицы называли именами нынешних героев Украины.

"В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало, и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем – это не совсем правильно. Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко", — сказал он.

Владимир Зеленский

По его мнению, сегодняшние герои, которые объединяют страну, также заслуживают аналогичного отношения.

"По-разному складывается жизнь у каждого человека. И иногда дети, внуки знаменитых, великих людей покидают нашу страну по тем или иным причинам, уезжают. И даже не знают своих корней, когда-то там жили и уже говорят на другом языке. А герой – он сегодня прославил Украину. Давайте называть улицы именами людей, которые прославляют нашу страну, современниками. Все будут рады, все будут счастливы", — предложил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что его команда нашла метод объединить всю страну и он будет над этом работать, если станет президентом.

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