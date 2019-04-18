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"Бандера — герой, але...": Зеленський прояснив свою позицію стосовно декомунізації

2.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до декомунізації в Україні, однак має намір змінити деякі моменти.

Зокрема, як розповів шоумен в інтерв'ю "РБК-Україна", він хотів би, щоб вулиці називали іменами нинішніх героїв України.

"У цілому, я нормально ставлюся до декомунізації. Суспільство вибрало, і — нормально. Є незаперечні герої. Степан Бандера — герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один із тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим самим ім'ям — це не зовсім правильно. До речі, справа не в Степані Бандері. Я можу те ж саме сказати і про Тараса Григоровича Шевченка", — сказав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На його думку, сьогоднішні герої, які об'єднують країну, також заслуговують на аналогічне ставлення.

"По-різному складається життя у кожної людини. Й інколи діти, онуки видатних, великих людей залишають нашу країну з тих чи інших причин. І навіть не знають свого коріння, колись там жили і вже говорять іншою мовою. А герой — він сьогодні прославив Україну. Давайте називати вулиці іменами людей, які прославляють нашу країну, сучасниками. Усі будуть раді, всі будуть щасливі", — запропонував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що його команда знайшла метод об'єднати всю країну і він буде над цим працювати, якщо стане президентом.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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