Зеленский раскрыл свой план объединения Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что его редкие появления на разного рода политических шоу становятся моментом, который объединяет украинцев. Еще одним решающим фактором, заверил шоумен, является общение в соцсетях.

Такое мнение он высказал в интервью "РБК-Украина". "А теперь представьте, если я каждый день буду ходить, и ко всем журналистам? Уважаю всех, не в этом дело – это мой подход, моя информационная политика. Я на это поставил с самого начала. Редкие появления, которые сводят людей вместе, объединяют их", – сказал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом Зеленский заявил, что намерен активно "коммуницировать с людьми, чтобы их услышать" в случае, если станет президентом.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

Говоря об эффективности таких методов, он привел пример со своим роликом, снятым на НСК "Олимпийский": "Не важно, есть у тебя дома телевизор или нет. Было так раньше – во дворе садились и смотрели. Ты объединяешь людей. Поэтому, как только люди почувствуют, что с ними говорят, их слышат, и – самое важное – их голос очень сильно влияет на изменения в стране, которые начинаются и с законодательных изменений, поверьте мне… Что такое ролик со стадионом? Хороший, плохой, я вообще не берусь оценивать, не занимаюсь оценочной историей. Я был уверен, что будет десять миллионов (просмотров. – Ред.). Мне сказали: "Вова, будет один". А сейчас четырнадцать. То есть, вот эта коммуникация, я считаю, что это номер один в решении любых вопросов".

Зеленский заверил, что его главная цель – объединить страну. "Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, изучать", – сказал кандидат в президенты.

При этом он заявил, что в планах его команды – внедрение проекта по созданию "электронной страны".

"Люди должны в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику. Это не важно, там у него может быть служба, которая смотрит, отвечает, один человек не справится с таким приемом информации. Но если ты министр инфраструктуры… Я не могу знать, что на такой-то дороге дыра, но я министр, я дам по шапке любому и в любом регионе, если буду знать. Я не знаю, ребята, добьемся ли мы всего этого за пять лет, если мы выиграем. За пять лет, потому что это моя позиция – мы приходим на пять лет", – пояснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что не готов к коалиции с экс-регионалами Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. При этом он подчеркнул, что также не намерен объединяться со своим оппонентом Петром Порошенко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!