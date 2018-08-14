"Все уже сделано": Ющенко дал конкретный прогноз по Томосу

Третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Вселенский Патриарх Варфоломей предоставит Украинской православной церкви автокефалию, поскольку для этого есть все основания.

"Томос мы получим, конечно. Проведены несколько церковных совещаний, утвержден порядок дня собора, проведен Всемирный православный собор, приняты соответствующие решения. Правда, 4 патриарха из 15 на нем не появились, во главе с российским", – заявил он в интервью "Украинской правде".

Экс-президент подчеркнул, что на данный момент угрозы раскола в православной церкви, "типа формирования славянской церковной позиции", уже нет.

"У Константинопольского патриарха сегодня руки развязаны. Все, что нужно было сделать для консолидации мирового православия, сделано. Все процедурные вопросы проведены", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада его поддержала.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей предоставит Томос Украинской православной церкви уже в текущем году.

В конце июля появилась информация, что вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви может быть рассмотрен в сентябре на собрании Константинопольской Патриархии.