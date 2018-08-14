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"Все уже сделано": Ющенко дал конкретный прогноз по Томосу

40.2тЧитать новость на украинском

Третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Вселенский Патриарх Варфоломей предоставит Украинской православной церкви автокефалию, поскольку для этого есть все основания.

"Томос мы получим, конечно. Проведены несколько церковных совещаний, утвержден порядок дня собора, проведен Всемирный православный собор, приняты соответствующие решения. Правда, 4 патриарха из 15 на нем не появились, во главе с российским", – заявил он в интервью "Украинской правде".

Экс-президент подчеркнул, что на данный момент угрозы раскола в православной церкви, "типа формирования славянской церковной позиции", уже нет.

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"У Константинопольского патриарха сегодня руки развязаны. Все, что нужно было сделать для консолидации мирового православия, сделано. Все процедурные вопросы проведены", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада его поддержала.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей предоставит Томос Украинской православной церкви уже в текущем году.

В конце июля появилась информация, что вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви может быть рассмотрен в сентябре на собрании Константинопольской Патриархии.

Персона
Виктор Ющенко
Место
Украина
Объекты
единая церковьУПЦ КПУПЦ МПКонстантинопольский патриархат
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Луговской Николай
Луговской Николай
Ющенко принимает желаемое за действительное... Религия сегодня-это хороший и легальный бизнес. Полетит глава РПЦ,любитель мальчиков,к Варфоломею,а уж там как карта ляжет-уж дюже хитрый сей жук Кирюша! Хорошая пословица "Цыплят по осени считают!", Вот и "посчитаем",после визита этого прохвоста от РПЦ.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Луговской Николай, так ведь томос так и насчитали, просто припомнили манкуртам орды москве всех их художества, вот и накопилось
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Ш. Олег
Ш. Олег
Для довгого й щасливого життя подружжя зроблено вже практично все - весiльний одяг, шикарний ресторан, затишна квартирка у центрi Києва, ба! - навiть iм'я для першої дитини (а це обов'язково буде хлопчик) - про все подбав турботливий наречений… Залишилася неiстотна дрiбниця -отримати згоду молодої. :)
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Гость
Гость
сссаной тряпкой по гнилой морде Юща хрясь ))), термос вам, не томас ))),
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9
1 из 4 ответов | показать все
Гость
Гость
Ильчук Андрей, свинота, ты такая ущербная, у тебя "дом" из навоза и земляной пол, крыша из соломы ))), селюки, вы такие смешные ))))
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