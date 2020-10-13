Яценюк о "проблеме" Пескова: Украина вернет Крым

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк выразил уверенность, что Украина вернет оккупированный Россией Крым.

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 12 октября. Так Яценюк отреагировал на слова спикера главы РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что "проблемы Крыма не существует".

"Мы судим РФ в Европейском суде по правам человека и других международных судах за незаконную аннексию нашей суверенной территории. Мы вернем Крым. Если не при жизни этого руководства России, то точно при следующем. А это произойдет!" – написал он.

Яценюк подчеркнул, что Россия является страной-агрессором и совершила в Украине международные преступления.

"Безусловный вывод российских войск и наемников и контроль над украинской границей – это предпосылка решения проблемы, которую создала Россия и персонально Путин", – заявил Яценюк.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский верит, что сможет заключить мирное соглашение с главой России Владимиром Путиным, которое вернет все оккупированные территории, включая Крым.