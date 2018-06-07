Возвращение Донбасса: Аваков решил лишить жителей ОРДЛО важного права

Жителей Донбасса необходимо лишить права участвовать в выборах в Верховную Раду и президента после деоккупации этих территорий.
Такое предложение содержится в стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса, которую глава МВД Арсен Аваков обнародовал 7 июня, пишет "Украинская правда".
"Возобновляется участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах в центральные органы власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет", - говорится в одном из пунктов программы.
Аваков отмечает, что выборы можно проводить только на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.
Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и восстановлению конфликта с новой силой, подчеркивает министр.
"Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов - 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся раньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и меньше, чем через 1 год - в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния", - отмечает Аваков.
По его словам, это время необходимо для обеспечения условия честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.
Кроме того, требуется время для возвращения на ранее оккупированных территориях беженцев и вынужденно перемещенных лиц, поскольку нельзя лишать их права участвовать в выборах.
"Механизм малых шагов", который предлагает Аваков, также предусматривает проведение местных выборов на освобожденных территориях после деоккупации и под наблюдением миротворческой миссии.
"Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс шел в соответствии с украинским законодательством и с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансирован в ближайшие годы", - считает Аваков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков так же заявил, что деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией.
Кроме того, глава МВД заговорил об амнистии для террористов "Л/ДНР".
Напомним, в апреле Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".
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