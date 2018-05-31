УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Аваков на корявом украинском заверил, что "владеет" государственным языком

910Читать новость на украинском

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что хорошо владеет украинским языком.

При этом, выступая во время презентации Академии патрульной полиции, он назвал вопрос о том, когда министр внутренних дел заговорит на государственном, "провокацией".

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена. - Ред)", - ответил Аваков на замечание, что все полицейские в Украине хорошо владеют украинским, кроме главы МВД.

Новости
Аваков нашел замену государственному языку: ученый поставил министра на место

До этого момента и в дальнейшем своем выступлении Аваков общался на русском языке.

Напомним, ранее Аваков обескуражил альтернативой государственному языку.

Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги