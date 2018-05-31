Аваков на корявом украинском заверил, что "владеет" государственным языком

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что хорошо владеет украинским языком.

При этом, выступая во время презентации Академии патрульной полиции, он назвал вопрос о том, когда министр внутренних дел заговорит на государственном, "провокацией".

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена. - Ред)", - ответил Аваков на замечание, что все полицейские в Украине хорошо владеют украинским, кроме главы МВД.

До этого момента и в дальнейшем своем выступлении Аваков общался на русском языке.

Напомним, ранее Аваков обескуражил альтернативой государственному языку.