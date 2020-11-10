Зеленский попросил Меркель помочь с вакциной от коронавируса

Президент Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель посодействовать в вопросе получения Украиной вакцины против COVID-19 разработки BioNTech и Pfizer.

Этот вопрос политики подняли в ходе телефонного разговора во вторник, 10 ноября, сообщается на сайте Офиса президента.

Пресс-служба ОП рассказала, что федеральный канцлер пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса. Собеседники обсудили ситуацию в Украине и ФРГ в связи с ухудшением эпидемического состояния во время второй волны пандемии COVID-19.

Президент попросил о расширении доступа страны к вакцине против коронавируса, которая разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", – отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили переговоры в "нормандском формате", а также разработку программы "Здоровая нация".

Напомним, Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом. Глава государства продолжает работать в дистанционном режиме.

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