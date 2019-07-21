В Украине стартовало голосование на выборах в Раду

В Украине на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду в 8:00 21 июля стартовало голосование.

Принять участие имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить один из документов, подтверждающих личность и гражданство Украины.

Избиратель, который голосует по месту прописки, получит два избирательных бюллетеня.

Выборы в Раду в Украине Иллюстрация

Те, кто сменил место голосования или же голосуют за рубежом, получат только один – для голосования в общегосударственном округе (за политическую партию).

Со списком партий и всеми подробностями можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, многочисленные соцопросы, проведенные рядом организаций, уже выстроили предварительный рейтинг партий. В первую тройку все ставят партию Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционную платформу – "За жизнь". За третье место с переменным успехом борются политические силы Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина".

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