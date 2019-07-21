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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Украине стартовало голосование на выборах в Раду

2.3т Читать материал на украинском

В Украине на избирательных участках на внеочередных выборах в Верховную Раду в 8:00 21 июля стартовало голосование.

Принять участие имеют право все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, необходимо предъявить один из документов, подтверждающих личность и гражданство Украины.

Избиратель, который голосует по месту прописки, получит два избирательных бюллетеня.

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Выборы в Раду в Украине

Выборы в Раду в Украине

Иллюстрация

Те, кто сменил место голосования или же голосуют за рубежом, получат только один – для голосования в общегосударственном округе (за политическую партию).

Со списком партий и всеми подробностями можно ознакомиться здесь.

В Украине стартовало голосование на выборах в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL, многочисленные соцопросы, проведенные рядом организаций, уже выстроили предварительный рейтинг партий. В первую тройку все ставят партию Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционную платформу – "За жизнь". За третье место с переменным успехом борются политические силы Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы-томосеки в очередной раз выбирают евротруселя
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Голосование в Зраду))) Да пи...доры они все...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Стартовал набор в новый состав "Квартал 96"
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