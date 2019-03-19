В Раде прояснили ситуацию с принятием закона об украинском языке

Противники законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" хотят, чтобы в Украине можно было участвовать в общественно-политической жизни, не зная языка.

Об этом в эфире ObozTV заявил депутат Верховной Рады от "Народного фронта", один из инициаторов законопроекта Виктор Еленский, комментируя затянувшееся рассмотрение документа в Раде.

"Затягивают процесс только депутаты из обоих частей разделенного Оппозиционного блока. Они берут слово по любой поправке – по многим аналогичным, отклоненным, учтенным, чтобы затянуть время и использовать его для политической агитации", – подчеркнул Еленский.

Нардеп отметил, что если депутаты не будут настаивать на своих правках, процесс может пойти быстрее.

"Оппозиционный блок не соглашается с самой идеей закона, что украинский язык должен быть обязательным для использования в публичной сфере. Это их главная проблема. Они не хотят, чтобы украинский язык был обязателен. Они хотят, чтобы в Украине можно было жить, принимать участие в общественной, культурной, политической жизни, не зная украинского языка", – заявил он.

На вопрос, успеет ли парламент до президентских выборов рассмотреть еще какие-либо законопроекты, Еленский сказал: "Если завершится рассмотрение закона о функционировании украинского языка как государственного, мы бы с удовольствием приступили к рассмотрению законопроекта, который возвращает ответственность за незаконное обогащение".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада в марте примет закон об украинском языке. Это де-факто последний законопроект, который парламент рассмотрит до первого тура президентских выборов.

Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык.

СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный язык.

Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Кроме госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

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