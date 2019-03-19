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В Раде прояснили ситуацию с принятием закона об украинском языке

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Противники законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" хотят, чтобы в Украине можно было участвовать в общественно-политической жизни, не зная языка.

Об этом в эфире ObozTV заявил депутат Верховной Рады от "Народного фронта", один из инициаторов законопроекта Виктор Еленский, комментируя затянувшееся рассмотрение документа в Раде.

"Затягивают процесс только депутаты из обоих частей разделенного Оппозиционного блока. Они берут слово по любой поправке – по многим аналогичным, отклоненным, учтенным, чтобы затянуть время и использовать его для политической агитации", – подчеркнул Еленский.

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Нардеп отметил, что если депутаты не будут настаивать на своих правках, процесс может пойти быстрее.

"Оппозиционный блок не соглашается с самой идеей закона, что украинский язык должен быть обязательным для использования в публичной сфере. Это их главная проблема. Они не хотят, чтобы украинский язык был обязателен. Они хотят, чтобы в Украине можно было жить, принимать участие в общественной, культурной, политической жизни, не зная украинского языка", – заявил он.

На вопрос, успеет ли парламент до президентских выборов рассмотреть еще какие-либо законопроекты, Еленский сказал: "Если завершится рассмотрение закона о функционировании украинского языка как государственного, мы бы с удовольствием приступили к рассмотрению законопроекта, который возвращает ответственность за незаконное обогащение".

В Раде прояснили ситуацию с принятием закона об украинском языке

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада в марте примет закон об украинском языке. Это де-факто последний законопроект, который парламент рассмотрит до первого тура президентских выборов.

  • Дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык.

  • СМИ, телевидение и реклама также перейдут на государственный язык.

  • Законопроект устанавливает перечень должностных лиц, которые должны владеть государственным языком. Кроме госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗакон о языках
Персона
Виктор Еленский
Место
Украина
Теги
украинский языкВерховная Рада Украины
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
вимога використовувати лише українську в усіх сферах суспільного, культурного життя та змі є антиконституційною і такою що порушує міжнародні зобов'язання України, Європейсьеу хартію прав мовних меншин. Нонсенс, російську Вілкула всі розуміють чудова, та "українську" логопеда зі справкою Парубія - мало хто>
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Заду Наем Запорожець, а не пішов би ти на....
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Без москалей жизнь была бы скучна. Они такие феерические долбо*бы потешные. 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
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