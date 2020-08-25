Украина и еще пять стран поддержали санкции ЕС против России. Коллаж

Украина и еще пять европейских стран поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 24 августа. Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, Исландии и Грузии.

Отмечается, что они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Евросовета о продлении антироссийских санкций.

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Совет Евросоюза 18 июня продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

Ограничительные меры включают запреты, направленные на импорт продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крым или Севастополь.

Также ограничения ЕС применяются на экспорт определенных товаров и технологий крымских компаний или для использования в Крыму в транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслях, или для разведки и добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Санкции против России помогают оберегать и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека.

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