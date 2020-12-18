Татаров обвинил Сытника в сведении счетов

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Олег Татаров

Замруководителя Офиса президента Олег Татаров назвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника государственным преступником, который сводит личные счеты.

О попытках директора НАБУ свести с ним личные счеты Татаров заявил в своем Telegram-канале.

При этом Татаров назвал Сытника функционером, которого суд признал виновным в коррупции. "Это государственный преступник, который сводит личные счеты", – написал замруководителя ОП.

Татаров также назвал ложью сообщения о разрешении на его задержание. "Никто таких санкций никому не давал", – подчеркнул он.

Татаров также заявил, что докажет свою невиновность и "достойно ответит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что детективы НАБУ получили право на задержание Олега Татарова.

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