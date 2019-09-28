Посчитали оскорблением? Вскрылась скандальная деталь визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский не явился на двустороннюю встречу с премьером Нидерландов Марком Рютте во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

Об этом заявила обозреватель Юлия Мостовая в материале для ZN.UA. По ее словам, заявления украинского главы в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом о "недостаточной помощи" Германии и Франции в Европе сочли оскорбительными.

"Ангеле Меркель надо отдать должное как "последнему из могикан" европейских ценностей. Она была лидером санкционного единства в Европе. Оскорбительные высказывания украинского президента могут стать не столько причиной, сколько искомым поводом для ЕС и ведущих стран Евросоюза, давно уставших от чемодана без ручки под названием "Украина", – написала она.

По мнению Мостовой, Меркель может простить Зеленского, чего не скажешь о Макроне.

"Кроме того, возмущение европейских СМИ не пройдет незамеченным для общественного настроя к Украине, в первую очередь в этих двух странах. Не считая Голландии, на двустороннюю встречу с премьером которой в ООН Зеленский вообще не явился", – заявила обозреватель.

Отметим, Зеленский в телефонном разговоре с Трампом говорил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель делают не так много, как могли бы, для помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", – сказал президент.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в США

Напомним, 24 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать задерживать помощь для Украины. Он хочет, чтобы в Киев больше денег вкладывала Европа, в частности, Германия.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый Дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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