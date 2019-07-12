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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"По путинскому образцу": названа опасность большинства "Слуги народа" в Раде

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Если партия "Слуга народа" сможет получить однопартийное большинство, то это может привести к образованию в Украине политической системы путинского образца.

Об этом в комментарии телеканалу "Прямой" заявил политтехнолог Виктор Уколов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Партия "Слуга народа" пытается получить однопартийное большинство. И если, не дай Бог, это произойдет – у Зеленского будет сконцентрирована вся власть в стране. Это может привести к созданию политической системы путинского образца, что противоречит европейской традиции. И ставит в какой-то степени под сомнение наше европейское будущее. Потому что в Украине всегда была власть, которая состояла из различных политических партий. Это нас отличало от России, гарантировало нам систему противовесов и то, что президенты меняются", – сказал Уколов.

"Слуга народа"

"Слуга народа"

zaxid.net

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"Ничего не знаем, ничего не покажем": члены "Слуги народа" вляпались в скандал

Он отметил, что в Украине даже за девять дней до выборов президента не известно, кто на них победит. А в России еще до начала избирательной кампании известно, кто будет победителем.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что идея Зеленского о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. По его словам, перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Виктор Уколов
Тег
Партия "Слуга народа"
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Президенты меняются, а жизнь людей всё хуже и хуже ! Политтехнолог должен бы знать, что от перестановки слагаемых, сумма не изменяется. Шанс появится только если изменить слагаемые ! Поэтому - никаких старых не должно быть в Раде, это не гарантия прогресса, но это хотя бы шанс .
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