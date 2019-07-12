"По путинскому образцу": названа опасность большинства "Слуги народа" в Раде

Если партия "Слуга народа" сможет получить однопартийное большинство, то это может привести к образованию в Украине политической системы путинского образца.

Об этом в комментарии телеканалу "Прямой" заявил политтехнолог Виктор Уколов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Партия "Слуга народа" пытается получить однопартийное большинство. И если, не дай Бог, это произойдет – у Зеленского будет сконцентрирована вся власть в стране. Это может привести к созданию политической системы путинского образца, что противоречит европейской традиции. И ставит в какой-то степени под сомнение наше европейское будущее. Потому что в Украине всегда была власть, которая состояла из различных политических партий. Это нас отличало от России, гарантировало нам систему противовесов и то, что президенты меняются", – сказал Уколов.

"Слуга народа" zaxid.net

Он отметил, что в Украине даже за девять дней до выборов президента не известно, кто на них победит. А в России еще до начала избирательной кампании известно, кто будет победителем.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что идея Зеленского о так называемой новой люстрации может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. По его словам, перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей.

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