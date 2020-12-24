Первых лиц Харьковского горсовета обвинили в попытке захватить власть, прикрываясь именем Кернеса. Документ

Депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обвинила секретаря горсовета Игоря Терехова и первого заместителя городского головы города Александра Новака в попытке захватить власть, прикрывая именем Геннадия Кернеса.

Мустафаева направила соответствующее депутатское обращение руководителю Харьковской областной прокуратуры Александру Фильчакову. В распоряжении OBOZREVATEL есть копия документа.

По информации депутата, 9 декабря во время первой сессии Харьковского горсовета Терехов и Новак подделали представление Кернеса об избрании секретаря совета.

"В данном представлении якобы Кернес выдвигает предложение об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова. Данное представление подписано электронной подписью, но не лично Кернеса, а Харьковского горсовета, где Кернес является подписантом как руководитель Харьковского городского совета предыдущих лет", – сказано в обращении.

Мустафаева отметила, что громада переименована, соответственно изменилось и название должности руководителя города. Поэтому для подписания документов Кернес должен был зарегистрироваться в соответствии с новыми изменениями.

"То есть электронно-цифровая подпись, которой воспользовался Терехов и партия "Успешный Харьков" с целью захвата власти, не может быть использована с целью подписания представления новоизбранного руководителя городского совета", – написала Мустафаева.

Она также сообщила, что сам документ якобы составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а Кернес не имеет к нему никакого отношения.

"Позже с целью отображения немецкого IP-адреса сообщник Терехова и Новака повторно отправил документы из Германии", – сообщила Мустафаева.

Она попросила руководителя прокуратуры Фильчакова проверить IP-адрес, с какого была осуществлена электронная подпись, провести проверку компьютеров в помещении Харьковского горсовета, чтобы найти файл, из которого она делалась.

Кроме того Мустафаева настаивает на получении информации от правоохранительных органов Германии и клиники "Шарите" о том, мог ли Кернес 9 декабря лично составить и подписать документ.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранный мэром Харькова на местных выборах в Украине Геннадий Кернес 9 декабря заочно, но официально, получил полномочияпредседателя горсовета. Для этого политику, который находился на лечении в немецкой клинике, не пришлось принимать присягу. Также он предложил кандидатуру секретаря горсовета, который фактически будет выполнять его обязанности в период отсутствия.