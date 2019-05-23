Переговоры с Путиным: Зеленский дал четкий ответ

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет, пишет "Громадське". Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событиях придумает альтернативу рамочному контролю.

Владимир Зеленский Укринформ

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде новоназначенного президента Украины заявили о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже стало известно, что командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

В Оперативном командовании "Север" заявили, что проводят служебное расследование по данному факту.

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