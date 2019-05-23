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Переговоры с Путиным: Зеленский дал четкий ответ

107.6тЧитать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет, пишет "Громадське". Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событиях придумает альтернативу рамочному контролю.

Новости
Референдум о войне с Россией: Кравчук разнес план Зеленского

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде новоназначенного президента Украины заявили о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже стало известно, что командирам ВСУ поручено узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

В Оперативном командовании "Север" заявили, что проводят служебное расследование по данному факту.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Сами себе задают вопросы, проводят референдумы и отказываются от переговоров, которых с ними никто не собирался проводить. Ковёрный жжет.
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Северг Олег
Северг Олег
С самого начала было всё понятно с этим клоуном. Вместо Пети пришёл петрушка. А за петрушкой никого нет кроме пары еврейчиков и телезрителей А на против петрушки стоят тысячи мордоворотов с оружием. Конечно же петрушка ляжет под них со всеми своими 75%. Вопрос времени только вот и всё. И это хорошо ! Было бы несправедливо если бы хохлы вдруг начали жить хорошо - пусть ещё помучаются. Им полезно
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
продолжает манипуляции... Оффшоры есть- оффшоров нет, вилла в Италии есть - виллы нет, бизнес на паРаше есть - бизнеса нет... Переговоры с рашкой "реХВерендум!!" - переговоров нет... А вот про лугандонию промолчал?!? Он с ними может "переговариваться" собрался и отводит глаза народу??!
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