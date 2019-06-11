Партия трещит по швам? Смешко начали покидать люди из-за скандальных соратников

Лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский решил отказаться от участия в выборах в Верховную Раду в составе партии Игоря Смешко "Сила и честь".

Поводом послужило то, что в нее собирается вступить скандальный экс-регионал Виталий Журавский. Об этом Ходаковский написал на своей странице в Facebook и добавил, что будет баллотироваться в парламент самостоятельно.

"Как вы знаете, раньше я заявил о своей инициативе идти на выборы по 66 округу от партии Игоря Смешко "Сила и честь". Совсем недавно мне стало известно, что одиозный экс-регионал Виталий Журавский ведет переговоры относительно своего присутствия в списке "Сила и честь", – отметил активист.

Игорь Смешко "Эспрессо.TV"

Он напомнил, что Журавский является автором "закона о клевете", который был направлен против свободной работы прессы. Кроме того, биография экс-члена Партии регионов запятнана пророссийской деятельностью в Украине и многочисленными коррупционными скандалами.

"Сам факт, что такие люди могут быть моими "коллегами" по партии, для меня неприемлем. Я сразу принял решение проводить избирательный процесс максимально прозрачно, поэтому решил не пятнать свою репутацию и пойти на выборы по 66 одномандатному избирательному округу самостоятельно. Это на наши планы никак не влияет, мы продолжаем работу", – заверил своих сторонников Ходаковский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!