Партия трещит по швам? Смешко начали покидать люди из-за скандальных соратников

Лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский решил отказаться от участия в выборах в Верховную Раду в составе партии Игоря Смешко "Сила и честь".
Поводом послужило то, что в нее собирается вступить скандальный экс-регионал Виталий Журавский. Об этом Ходаковский написал на своей странице в Facebook и добавил, что будет баллотироваться в парламент самостоятельно.
"Как вы знаете, раньше я заявил о своей инициативе идти на выборы по 66 округу от партии Игоря Смешко "Сила и честь". Совсем недавно мне стало известно, что одиозный экс-регионал Виталий Журавский ведет переговоры относительно своего присутствия в списке "Сила и честь", – отметил активист.
Игорь Смешко
"Эспрессо.TV"
Он напомнил, что Журавский является автором "закона о клевете", который был направлен против свободной работы прессы. Кроме того, биография экс-члена Партии регионов запятнана пророссийской деятельностью в Украине и многочисленными коррупционными скандалами.
"Сам факт, что такие люди могут быть моими "коллегами" по партии, для меня неприемлем. Я сразу принял решение проводить избирательный процесс максимально прозрачно, поэтому решил не пятнать свою репутацию и пойти на выборы по 66 одномандатному избирательному округу самостоятельно. Это на наши планы никак не влияет, мы продолжаем работу", – заверил своих сторонников Ходаковский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
Журналистка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.
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