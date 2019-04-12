Тимошенко поддержала Порошенко после эфира на телеканале "1+1"

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко прокомментировала перепалку между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и главой государства Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть". Она неожиданно заступилась за Порошенко и призвала его оппонента не уничтожать репутацию президентской должности несмотря ни на что.

Свое видеообращение политик опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я посмотрела телефонные дебаты между президентом Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Вы знаете, что меня сложно заподозрить в том ,что я кого-то из них поддерживаю. Но то, что я увидела, мне кажется, больно ранит душу всем украинцам. Потому что я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. И я думаю, что так же, как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели", — сказала Тимошенко.

После этого она по очереди обратилась к каждому из кандидатов в президенты. Первая часть ее призыва была адресована президенту Петру Порошенко. В ней лидер "Батьківщини" выразила ему свою поддержку в связи с инцидентом в студии "1+1".

Юлия Тимошенко Пресс-служба Батьківщини

"Сейчас я хочу обратиться к Петру Алексеевичу. Я знаю, что часть людей в Украине верит в то, что вы сделали часть добрых дел для нашего государства. И поэтому в это тяжелое для вас время я советую вам не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку и, как бы тяжело ни было, защитить статус должности президента и статус государства", — подчеркнула политик.

Далее она озвучила свой посыл к Зеленскому, призвав его не пренебрегать уважением к должности президента, даже если ее занимает оппонент.

"Также я хочу обратиться и к человеку, который через несколько недель уже может стать президентом Украины, новым президентом Украины. Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Если вы хотите занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно вокруг нее устраивать бои. И не надо, борясь за право стать президентом, уничтожать честь и гордость президентского статуса. Я думаю, всем нам даже при такой тяжелой и острой конкуренции нужно просто попробовать оставаться людьми, людьми, которые мечтают о счастливой и богатой стране", — сказала Тимошенко.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"И когда я смотрела на последние минуты этого диалога, когда Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту, я увидела, какой стресс это для президента и что, зная его проблемы со здоровьем, у него просто пересохло во рту и он не мог говорить. Нужно просто уметь быть людьми и вовремя подать друг другу даже глоток воды", — добавила парламентарий.

В конце своей речи она выразила уверенность в том, что у Украины в любом случае все будет хорошо, несмотря на то, как закончатся выборы. Ведь все украинцы будут об этом заботиться.

"Но давайте с честью выйдем из этой конкурентной заостренной борьбы, которая уже приобретает не очень хорошие признаки. Я хочу всем пожелать, чтобы это быстрее закончилось и мы все перешли к созиданию, возрождению Украины", — подытожила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков оправдался за перепалку политика с президентом Украины Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть". Он списал все на излишнюю эмоциональность Зеленского и стресс из-за большого количества грязи в его адрес.

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