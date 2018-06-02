"Называйте своими именами": президент Эстонии обратилась к миру из-за войны на Донбассе и в Грузии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мир называть вооруженное противостояние с Российской Федерацией на востоке Украины и в Грузии войной.

По данным "Интерфакс-Украина", соответствующее заявление она сделала во время конференции в Таллинне, отметив, что вещи нужно называть своими именами.

"Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами – война есть война, и оккупация есть оккупация", – подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, вместо этого в международных кругах пользуются эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт", когда говорят о Грузии и Украине.

"Демократический и либеральный миропорядок, основанный на правилах, сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы сильных гораздо важнее, чем свобода государств и народов. Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века", – добавила она.

По мнению Кальюлайд, украинцы все равно являются свободными.

"Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия", – резюмировала президент Эстонии.

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