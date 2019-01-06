МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Настоящее чудо!'' Порошенко сделал мощное заявление в Стамбуле

2.1тЧитать материал на украинском

Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии является настоящим чудом.

С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко после торжественной церемонии в Стамбуле. "Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло – настоящее чудо, которым мы обязаны воли Творца", – подчеркнул он.

"Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", – сказал президент.

Новости
Украине вручили Томос в Стамбуле: фото исторического момента

Петр Порошенко с Варфоломеем и Епифанием

Петр Порошенко с Варфоломеем и Епифанием

Пресс-служба президента Украины

Он поздравил всех неравнодушных с появлением автокефальной Православной церкви Украины.

"Спасибо каждому, кто неутомимо работал над ее становлением, творил единство и восстанавливал справедливисть. Мы выполнили свой долг перед прошлыми и будущими поколениями. Слава Господу Богу! Слава Украине!" – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
6
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
И снова "мощщщщные" заявления! ))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Порошенко узурпатор власти народа Украины и предатель украинской демократии усилиями которого народ Украины де-юре никто, мощно он может только пинка под свой продажный зад получить)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги