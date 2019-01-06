''Настоящее чудо!'' Порошенко сделал мощное заявление в Стамбуле

Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии является настоящим чудом.

С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко после торжественной церемонии в Стамбуле. "Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло – настоящее чудо, которым мы обязаны воли Творца", – подчеркнул он.

"Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", – сказал президент.

Петр Порошенко с Варфоломеем и Епифанием Пресс-служба президента Украины

Он поздравил всех неравнодушных с появлением автокефальной Православной церкви Украины.

"Спасибо каждому, кто неутомимо работал над ее становлением, творил единство и восстанавливал справедливисть. Мы выполнили свой долг перед прошлыми и будущими поколениями. Слава Господу Богу! Слава Украине!" – резюмировал Порошенко.

Щойно звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Автокефальна Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

Протягом понад тисячі років береглася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття.

Український народ дякує Господу. Те, що сталося – справжнє диво, яким ми завдячуємо волі Творця. pic.twitter.com/9awyqixvdI — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

Вітаю усіх небайдужих з постанням автокефальної Православної Церкви України! Дякую кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість.Ми виконали свій обов’язок перед минулими і наступними поколіннями. Слава Господу Богу!Слава Україні! pic.twitter.com/jCFIhdUfUy — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.

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