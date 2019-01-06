''Настоящее чудо!'' Порошенко сделал мощное заявление в Стамбуле

Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии является настоящим чудом.
С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко после торжественной церемонии в Стамбуле. "Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло – настоящее чудо, которым мы обязаны воли Творца", – подчеркнул он.
"Томос – фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", – сказал президент.
Петр Порошенко с Варфоломеем и Епифанием
Пресс-служба президента Украины
Он поздравил всех неравнодушных с появлением автокефальной Православной церкви Украины.
"Спасибо каждому, кто неутомимо работал над ее становлением, творил единство и восстанавливал справедливисть. Мы выполнили свой долг перед прошлыми и будущими поколениями. Слава Господу Богу! Слава Украине!" – резюмировал Порошенко.
Щойно звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Автокефальна Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.
Протягом понад тисячі років береглася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття.— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.
Український народ дякує Господу. Те, що сталося – справжнє диво, яким ми завдячуємо волі Творця. pic.twitter.com/9awyqixvdI
Вітаю усіх небайдужих з постанням автокефальної Православної Церкви України! Дякую кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість.Ми виконали свій обов’язок перед минулими і наступними поколіннями. Слава Господу Богу!Слава Україні! pic.twitter.com/jCFIhdUfUy— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
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