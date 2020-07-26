Нардепа Яценко поймали на 60 нарушениях ПДД: расследование

Народный депутат из группы "Партия "За будущее" Антон Яценко уже 60 раз превысил скорость на дорогах за 50 дней действия видеофиксации нарушений ПДД.

Как говорится в расследовании проекта BIHUS.info, автомобиль Mercedes, на котором передвигается Яценко, зарегистрирован на его сестру (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, по данным журналистов, нардеп ехал со скоростью 148 км/ч по одесской трассе в Глевахе, 151 км/ч в Чабанах под Киевом, 169 км/ч у села Путровка Васильковского района и т.д.

При этом Яценко не оплатил еще ни одного штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости – 3400 грн для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.

Также может увеличиться лимит разрешенного превышения скорости, однако он будет действовать только на международных и национальных автомобильных дорогах.