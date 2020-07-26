Нардепа Яценко поймали на 60 нарушениях ПДД: расследование
Антон Яценко 60 раз превышал скорость на дорогах. 18000.com.ua
Народный депутат из группы "Партия "За будущее" Антон Яценко уже 60 раз превысил скорость на дорогах за 50 дней действия видеофиксации нарушений ПДД.
Как говорится в расследовании проекта BIHUS.info, автомобиль Mercedes, на котором передвигается Яценко, зарегистрирован на его сестру (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, по данным журналистов, нардеп ехал со скоростью 148 км/ч по одесской трассе в Глевахе, 151 км/ч в Чабанах под Киевом, 169 км/ч у села Путровка Васильковского района и т.д.
При этом Яценко не оплатил еще ни одного штрафа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости – 3400 грн для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.
Также может увеличиться лимит разрешенного превышения скорости, однако он будет действовать только на международных и национальных автомобильных дорогах.