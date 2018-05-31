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"Надо уходить": эксперты назвали повод для отставки Данилюка

1.3тЧитать новость на украинском

На сегодняшний день есть достаточно причин для отставки министра финансов Украины Александра Данилюка. Компромат, офшорный скандал и уклонение от уплаты налогов - это лишь малая часть вопросов к руководителю Минфина.

Об этом в комментарии "Деловой столице" заявил руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев

UBR

"На Данилюка есть компромат: офшорный скандал, проблемы с декларацией, вопросов к нему более чем достаточно, как и причин для отставки. Поэтому он хочет громко хлопнуть дверью - меня не поняли, не поддержали. Он строит из себя обиженного, таких у нас любят", - говорит Золотарев.

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По мнению эксперта, Данилюк будет привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и фальсификацию данных в декларации в том случае, если на это будет политическая воля.

"Все будет зависеть от решения в верхах... Если над ним нависнет реальная угроза уголовного преследования, возможно, он уедет за границу и будет активно рассказывать, что он пал жертвой в неравном бою с системой", - считает Золотарев.

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В свою очередь, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко считает, что абсолютно не нормально, когда персональная проблема приводит к необходимости проводить институционные изменения в системе государственного управления.

Анна Деревянко

Фокус

"Если тебе не нравится политика правительства, если ты не видишь себя в этом правительстве, значит надо уходить. Со своей стороны, премьер может принимать какие-то кадровые решения", - убеждена она.

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Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срок из-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.

Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Объекты
Министерство финансовКабинет министров Украины
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