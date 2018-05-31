Данилюку пора на выход? СМИ узнали, как министр скрывал свои доходы

OBOZREVATEL продолжает публиковать серию материалов о прегрешениях скандального министра финансов Александра Данилюка. О том, почему чиновник должен быть уже дважды люстрирован читайте здесь.

В этом же тексте речь пойдет о другом нарушении министра.

Великобритания официально подтвердила, что министр финансов Украины Александр Данилюк фальсифицировал декларацию о доходах и не указал заработанные за границей средства. Как сообщила "Деловая столица", правоохранительные органы уже получили этому документальные подтверждения.

"Даже беглое ознакомление с этими данными дает право утверждать, что министр фальсифицировал некоторые из деклараций за минувшие годы, не указав "заработки" за границей. Например, согласно официальных данных налоговой службы Туманного Альбиона, за 2014 год Александр Данилюк задекларировал в стране 12 тысяч 59 фунтов доходов (из которых уплачено 515 фунтов подоходного налога), полученных от компании CEE Investment & Advisory LLP. Тем не менее в Украине, заполняя декларацию за 2014 год, Данилюк указал, что не получал доходов за границей", - говорится в сообщении.

Издание также напоминает, что на тот момент министр являлся не частным лицом, а официальным представителем Президента Украины в Кабмине.

"И таких фактов множество. Теперь обвинения против министра, связанные с уклонением от уплаты налогов и внесением заведомо ложных данных в декларацию, подкреплены официальной информацией, которая, вероятно, очень скоро будет предана огласке", - сообщает "ДС".

Как известно, о том, что Александр Данилюк мог скрывать доходы, полученные за пределами Украины, ранее писал журналист Сергей Лямец в своем блоге на "Украинской правде".

"В 2014 году на счета компании (Данилюка) CEE Investment & Advisory LLP "капают" 450 тысяч фунтов стерлингов. Данные об этом доступны в реестрах Великобритании онлайн. Напомним, Данилюк владеет в компании 25% акций. Но Данилюк указывает в своей декларации: за границей своих денег нет. Доходов тоже. Налоговые органы Украины, естественно, о своем резидентстве в Британии не уведомляет. Что указано в декларациях Данилюка за 2010-2015 годы? Берем документ за 2014 год. Доход 128 тысяч грн, все деньги - зарплата", - сообщил журналист.

Напомним, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срокиз-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.