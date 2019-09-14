"Человек из плоти и крови": участник АТО озвучил ожидания от встречи Зеленского с Путиным

Известный блогер и участник боевых действий на Донбассе Мартин Брест посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому "держать удар" на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Надо держать удар. Он (Путин. – Ред.) тоже человек из плоти и крови, он тоже по утрам ходит в туалет. Поэтому не вижу проблем с ним увидеться и поговорить лично", – высказался Мартин в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

По мнению участника АТО, у Зеленского нет причин не встречаться с Путиным.

"Они в принципе и так видятся. Только по телефону говорят. Поэтому не вижу никакой разницы, если они увидятся вживую", – отметил он.

При этом Мартин Брест считает, что украинцам не стоит выдумывать каких-то ожиданий от будущей встречи Зеленского с Путиным, поскольку это "оперирование недостатком информации".

"Представим на секунду, что Путин "задавит" Зеленского опытом – все-таки человек 20 лет при власти. Запугает, нахамит… Что угодно может быть. Но это всего лишь разговор. Главное – не разговор, а действие", – объяснил блогер.

"Чего нам ожидать от этой встречи? Правильный и честный ответ: "Мы не знаем". Не просто "я не знаю". 98% людей не знают", – подчеркнул он.

"Путин, уверен, знает. Все-таки мы имеем дело с очень матерым человеком. А Зеленский… Не имеет значения, знает он или нет. Все равно, рано или поздно, думаю, эта встреча состоится. Итог их разговора будет просто итогом разговора. А отнюдь не тем, что в дальнейшем будет происходить в России, в Украине и между нашими странами", – добавил Брест.

Зеленский говорил с Путиным по телефону уже по меньшей мере трижды president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает:

Последний телефонный разговор Владимир Зеленский и Владимир Путин провели по итогам обмена пленными, который состоялся 7 сентября. До этого главы государств разговаривали как минимум дважды.

Как сообщили в Офисе президента Украины, стороны в том числе "договорились в ближайшее время обсудить дату встречи в "нормандском формате" (саммит лидеров Украины, Германии, Франции и России).

9 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" уже в сентябре.

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