"Киев будет гореть!" Европейский дипломат предупредил Зеленского об опасности Путина

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после своего новогоднего заявления об участии в выборах встретился в Киеве с послами стран "Большой семерки".

Один из дипломатов спросил Зеленского о его позиции по Донбассу. Тот якобы ничего конкретного не ответил, но подчеркнул, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ дипломат попросил предупредить об этой встрече заранее, чтобы диппредставительства успели эвакуировать, потому что "Киев будет гореть", говорится в материале "Громадського".

Собеседник, который поделился этой информацией, уверяет, что это была не шутка.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Кроме того, один из представителей европейского диппредставительства описал встречу с Зеленским как "провальную".

"Он произвел впечатление человека, который совершенно не подготовлен к общению с послами и не понимает, зачем такое общение нужно", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что абсолютно готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с агрессором по восстановлению мира в стране.

Зеленский также рассказал, какими будут его первые слова при встрече с Путиным.

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