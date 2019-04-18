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"Киев будет гореть!" Европейский дипломат предупредил Зеленского об опасности Путина

2.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после своего новогоднего заявления об участии в выборах встретился в Киеве с послами стран "Большой семерки".

Один из дипломатов спросил Зеленского о его позиции по Донбассу. Тот якобы ничего конкретного не ответил, но подчеркнул, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ дипломат попросил предупредить об этой встрече заранее, чтобы диппредставительства успели эвакуировать, потому что "Киев будет гореть", говорится в материале "Громадського".

Собеседник, который поделился этой информацией, уверяет, что это была не шутка.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Кроме того, один из представителей европейского диппредставительства описал встречу с Зеленским как "провальную".

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"Он произвел впечатление человека, который совершенно не подготовлен к общению с послами и не понимает, зачем такое общение нужно", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что абсолютно готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Он подчеркнул, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с агрессором по восстановлению мира в стране.

  • Зеленский также рассказал, какими будут его первые слова при встрече с Путиным.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
УСРАІЛЬ,ще ні кому не вдалося залякать!Беріть всі приклад з УСРАІЛЮ ! Уа товаісчі! Уа!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПККАНИ можуть не витримать!).
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