Кернес заочно получил полномочия мэра Харькова и предложил горсовету 'преемника'

Избранный мэром Харькова на местных выборах в Украине Геннадий Кернес 9 декабря заочно, но официально получил полномочия главы горсовета.

Для этого политику, который находится на лечении в немецкой клинике, не пришлось принимать присягу. Как сообщает Status Quo, также он предложил кандидатуру секретаря мэрии, который фактически будет выполнять его обязанности в период отсутствия.

Открывая первую сессию горсовета нового, 8-го созыва, глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Кернес был зарегистрирован мэром согласно результатам голосования, которое состоялось 25 октября.

Законно ли это?

Согласно украинскому законодательству, городской голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность впервые.

Однако Геннадий Кернес ранее уже принимал присягу мэра Харькова – в частности, 24 ноября 2010 года.

"В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", – подчеркнула Мозговая.

Тем временем Кернес предложил новую кандидатуру на пост секретаря Харьковского городского совета – депутата Игоря Терехова. Об этом мэр написал в своем распоряжении с электронной подписью, которое прислал мэрии по электронной почте.

Как сообщал OBOZREVATEL: