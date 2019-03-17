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"Как уж на сковородке": в России нагло ответили ЕС по украинскому Крыму

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Декларацию верховного представителя Европейского Союза Федерики Могерини, осуждающую незаконную аннексию украинского Крыма, в России назвали ложью в угоду Вашингтону.

Так, в комментарии RT депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что таким образом в ЕС якобы "толерантно жалеют Украину".

Тезисы декларации, по его мнению, "заведомо лживые и абсолютно пропагандистские". Кроме того, российский политик считает, что помочь Украине Евросоюз способен только на словах.

Новости
Агрессия России в Азовском море: Евросоюз направит помощь для Украины
Руслан Бальбек

Руслан Бальбек

zampolit.com

"Это все, что Украина получила от Европы в качестве поддержки. Никаких военных кораблей, никаких денег на военные расходы — справка о благонадежности украинских партнеров, не более того", — сказал Бальбек.

Он добавил, что на сегодня ЕС прибывает в сложной ситуации, когда "нужно попытаться выжить между собственными интересами и приказами из Вашингтона".

"Вот и вертится Федерика Могерини как уж на сковородке, заявляя то, чего не может быть. Хотя вполне возможно, в глубине души и корит себя за откровенную лживость", — сказал он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Интерфакс-Украина

Напомним, в данной декларации Европейский Союз подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Россию осудили за нападение на украинские судна, назвав действия необоснованным применением силы. Также Евросоюз вновь призвал РФ немедленно освободить военнопленных моряков, которые незаконно удерживаются в СИЗО.

Как писал OBOZREVATEL, специальный проект Евросоюза выделит 50 млн евро в поддержку безопасности на Азовском побережье из-за агрессии России к Украине.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтСанкции против России
Персона
Федерика Могерини
Место
Россия
Теги
Европейский СоюзЕвросоюз
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Звон Владимир
Звон Владимир
Любопытно: а вообще этот депутатик читал документы, о которых осмелился судить, и вообще насколько знаком с тем, что происходит за поребриком?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Мне кажется, или я вижу крымского-татарина без цепей и репрессий? Это прямо какая-то рашен-пропаганда!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ответили Европе уклончиво: послали на, в, и ещё дальше. :-)))
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