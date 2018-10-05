МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

''Тяжелый компромисс'': журналист объяснил продление спецстатуса Донбасса

618Читать материал на украинском

Верховная Рада была вынуждена продлить закон об особом статусе Донбасса из-за угрозы отмены Европой санкций против России. Провал голосования дал бы возможность таким партнерам России как Австрия, Италия или Венгрия, настаивать на непродлении санкций.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его словам этот закон является неприятным и тяжелым, но вынужденным компромиссом.

"Этот закон совершенно не полезен Украине. Он предполагает вещи, против которых мы категорически выступаем. Принят он был в сентябре 2014 года, когда нам очень была нужна пауза в боевых действиях, чтобы как-то создавать армию. Он был принят на три года, потом его продлили еще на год. И вот сейчас еще на год с небольшим", - уточнил Сазонов.

Новости
Русский мир под угрозой

По мнению журналиста, единственный плюс этого закона в том, что фактически он не работал ни одного дня и вряд ли будет работать когда-либо. Причина в том, что он вступает в силу только после того, как Россия полностью выведет свои войска и наемников с Донбасса, и там появится местная власть.

"Избранная по украинским законам. А для этого нужна свобода слова, свобода собраний, свобода политических партий, безопасность. И только когда мы будем считать, что эти условия выполняются, Верховная Рада назначит выборы местной власти. А там, глядишь, и год пройдет", - обнадежил блогер.

Он считает, что скорее всего, этот закон так и не вступит в силу, потому что Россия пока категорически отказывается убрать с оккупированной территории Донбасса свои войска.

Новости
Новости Крымнаша. Без вашей России жили намного лучше!

"Но если бы мы не проголосовали, это дало бы российским партнерам в ПАСЕ, в ОБСЕ, в ООН, то есть, Австрии, Италии, Венгрии... дало бы возможность настаивать на непродлении санкций против России. И естественно, резко сократило бы помощь Запада Украине - и военную, и финансовую. То есть, закон неприятный, это тяжелый компромисс, но мы должны были за него проголосовать", - подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за санкций разрабатывают план по отказу от американского доллара.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Законы Порошенко по Донбассу" на OBOZREVATEL.

Темы
Законы Порошенко по ДонбассуПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеСанкции против России
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Объекты
РоссияУкраинасанкции Европейский СоюзНовости ДонбассаЗаконодательствоВерховная Рада УкраиныголосованиедепутатООНОБСЕ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги