''Тяжелый компромисс'': журналист объяснил продление спецстатуса Донбасса

Верховная Рада была вынуждена продлить закон об особом статусе Донбасса из-за угрозы отмены Европой санкций против России. Провал голосования дал бы возможность таким партнерам России как Австрия, Италия или Венгрия, настаивать на непродлении санкций.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его словам этот закон является неприятным и тяжелым, но вынужденным компромиссом.

"Этот закон совершенно не полезен Украине. Он предполагает вещи, против которых мы категорически выступаем. Принят он был в сентябре 2014 года, когда нам очень была нужна пауза в боевых действиях, чтобы как-то создавать армию. Он был принят на три года, потом его продлили еще на год. И вот сейчас еще на год с небольшим", - уточнил Сазонов.

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По мнению журналиста, единственный плюс этого закона в том, что фактически он не работал ни одного дня и вряд ли будет работать когда-либо. Причина в том, что он вступает в силу только после того, как Россия полностью выведет свои войска и наемников с Донбасса, и там появится местная власть.

"Избранная по украинским законам. А для этого нужна свобода слова, свобода собраний, свобода политических партий, безопасность. И только когда мы будем считать, что эти условия выполняются, Верховная Рада назначит выборы местной власти. А там, глядишь, и год пройдет", - обнадежил блогер.

Он считает, что скорее всего, этот закон так и не вступит в силу, потому что Россия пока категорически отказывается убрать с оккупированной территории Донбасса свои войска.

"Но если бы мы не проголосовали, это дало бы российским партнерам в ПАСЕ, в ОБСЕ, в ООН, то есть, Австрии, Италии, Венгрии... дало бы возможность настаивать на непродлении санкций против России. И естественно, резко сократило бы помощь Запада Украине - и военную, и финансовую. То есть, закон неприятный, это тяжелый компромисс, но мы должны были за него проголосовать", - подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за санкций разрабатывают план по отказу от американского доллара.

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