"Это будет решение народа!" У Зеленского сделали громкое заявление о вступлении в ЕС и НАТО

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз.
Об этом заявил политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя позицию штаба президента Петра Порошенко, что во втором туре выборов его должны поддержать проевропейские кандидаты, передает "Интерфакс-Украина".
"Позиция по евроинтеграции отображена в программе и выступлениях Владимира Зеленского. Мы движемся в Европу. Это выбор, который сделало украинское общество. Единственное, к чему пытаются прицепиться наши оппоненты, это референдум", — сказал он.
Владимир Зеленский
По словам Разумкова, референдумы перед вступлением в НАТО и ЕС необходимы для того, чтобы при смене власти никто не мог "откатить назад", "это была идея президента, видение парламента, идея премьер-министра, какого-то отдельного министра или всего Кабинета министров".
"Это будет решение украинского народа, оспорить которое будет очень-очень трудно", — подчеркнул советник штаба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский пообещал украинцам сюрприз в избирательной кампании во втором туре выборов.
Он также заявил о готовности к дебатам с действующим президентом и конкурентом Петром Порошенко.
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