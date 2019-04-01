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"Это будет решение народа!" У Зеленского сделали громкое заявление о вступлении в ЕС и НАТО

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает провести референдум перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз.

Об этом заявил политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя позицию штаба президента Петра Порошенко, что во втором туре выборов его должны поддержать проевропейские кандидаты, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция по евроинтеграции отображена в программе и выступлениях Владимира Зеленского. Мы движемся в Европу. Это выбор, который сделало украинское общество. Единственное, к чему пытаются прицепиться наши оппоненты, это референдум", — сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По словам Разумкова, референдумы перед вступлением в НАТО и ЕС необходимы для того, чтобы при смене власти никто не мог "откатить назад", "это была идея президента, видение парламента, идея премьер-министра, какого-то отдельного министра или всего Кабинета министров".

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"Это будет решение украинского народа, оспорить которое будет очень-очень трудно", — подчеркнул советник штаба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
В Конституції України зафіксовано курс на НАТО і ЄС,з таким успіхом можемо провести референдум про доцільність всіх соціальних норм які і так майже не виконуються,чтобы при смене власти никто не мог "откатить назад".
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Махно Володимир
Махно Володимир
народу дай волю..так они сделают хлеб по 1 грн и бензин по 50 коп и 3 рабочих дня в неделю....а потом будут сидеть и сосать лапу без экономики..политики...бюджета и т п. нее Зеленскогонахуй! все, сливаем клоуна! поигрался и хватит!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Махно Володимир, вот почему те, кто не могут пояснить что означают слова "народ Украины" так любят злоупотреблять этими словами? Нравится выглядеть идиотами?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Без того, чтобы в стране имелось официальное определение народа это просто обезьянии ужимки. Пока официального определения "народ Украины" нет не только референдум нелегитимен, но и гарант недееспособен. Ведь как он гарантирует выполнение ст.5 Конституции где сказано, что народ власть, если пока народ неопределенное явление власть этого народа невозможно
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