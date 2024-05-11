Помпезность санкционного пресса

Страны G7 стремятся ограничить использование Россией "теневого флота" танкеров для перевозки нефти в обход ценового потолка, усложняя использование Россией своего "теневого флота", что, в свою очередь, приведет к возвращению большего объема во флот "Большой семерки", где поставщики услуг соблюдают ограничения.

В мерах, предпринимаемых G7, входят ограничения по продаже старых танкеров неизвестным владельцам, изучение морских и экологических рисков при использовании танкеров "теневого флота", введение санкций против тех, кто нарушает ограничения стран "Большой семерки". В частности, в декабре 2023-го США внесли в список санкций три компании-судовладельцы и три танкера за перевозку российской нефти с нарушением потолка цен. Вот эти "неизвестные владельцы" в основном из ОАЭ и Индии, и подлежат пристальном вниманию органов контроля за соблюдением санкций из налагающих стран.

Помочь России уклониться от санкций призван так называемый теневой флот танкеров – сотни судов с нефтью пытаются скрыть данные о том, откуда и куда они направляются. Кто точно владеет этими судами неизвестно. Так, в Индии и ОАЭ появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру. Но зачастую, это фиктивные компании либо те, офисы которых не находятся по месту регистрации.

Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров, это около 10% мирового рынка. Каждый месяц теневой флот РФ пополняется 25-35 судами. Из-за такого теневого флота страдает нормальный рынок перевозок: уменьшение количества танкеров привело к росту стоимости фрахта, а эксперты не уверены, что танкеры вернутся обратно из "теневого" флота.

Но тот же Bloomberg отмечает, что в "теневой флот" входят сотни танкеров "таинственных" владельцев и трейдеров. Его существование позволяет обходить ценовой потолок G7 на нефть и нефтепродукты. Для сырой нефти он составляет $60 за баррель; для нефтепродуктов, торгующихся с наценкой по отношению к сырой нефти (дизель) — $100 за баррель; для продаваемых с дисконтом (мазут) — $45 за баррель. Если углеводороды торгуются ниже предела цены, Россия может пользоваться при транспортировке и других процессах в рамках продажи услугами компаний из стран G7.

Компании по страхованию судоперевозок не могут самостоятельно отследить стоимость отгрузки российской нефти и опасаются возможного нарушения цен на сырье.

С 5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия ввели ограничение предельной цены на поставку нефти из России, потолок установлен на уровне $60. Ограничение смогло снизить цены на российское сырье, но скачок мировых цен на нефть марки Brent свыше $80 за баррель привел к росту стоимости российской нефти Urals (по данным Investing, по состоянию на 24 апреля она составляла $61,84 за баррель). Сибирская нефть ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, также торгуется выше этих значений.

Также очевидно, что и у страховщиков нет возможности оценить цены на нефть при отгрузках, да и не было ее и до введения ценового лимита и они не могли проверить реальную стоимость груза, пока тот не достиг пункта назначения.

По данным международной морской базы данных Equasis, созданной для содействия безопасному судоходству, базирующаяся в Мумбаи компания Gatik Ship Management сейчас управляет флотом лишь из четырех нефтяных танкеров. В апреле она имела 42 танкера, собрав большинство из этих перевозчиков менее чем за год.

Gatik оказалась под пристальным вниманием в начале этого года, поскольку ее быстрорастущий флот и значительная часть которого транспортировала российскую нефть, вызвал вопрос о том, кто может поддерживать компанию.

Затем часть флота Gatik потеряла доступ к стандартному отраслевому страхованию после того, как нарушила требования G7 по ценам на транспортировку российской нефти. Вскоре некоторые корабли компании также потеряли свою классификацию в Реестре Ллойда – еще одной ключевой службе, проверяющей базовые технические стандарты для судов.

Агентство отмечает, что сейчас трудно понять, что произошло с флотом. Суда, больше не находящиеся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем широкого круга компаний, структура собственности которых также неизвестна.

По данным агентства, из этих 50 танкеров семь простаивали еще до введения ограничений, 21 танкер перестал загружать топливо, остальные продолжали перевозки. В частности, за последние два месяца 14 танкеров, которые перевозили нефть сорта Sokol в Индию, стояли на якоре восточнее Сингапура, около половины из них были вынуждены развернуться, не дойдя до пункта назначения.

В декабре — январе под ограничения попала Sun Ship Management, которая управляет переданными нефтяными танкерами "Совкомфлота", а также некоторые суда компаний из ОАЭ и Либерии.

Как уже и писалось выше, сиюминутная выгода стран и частного бизнеса, саботирующего санкции, привела к тому, что российский "теневой флот" танкеров, перевозящий санкционную нефть по всему миру, начинает молодеть, противодействуя многомесячной тенденции использования самых старых и опасных судов в мире.

Согласно данным компании Vessels Value, которая занимается исследованием судоходных сделок, теперь средний возраст приобретаемых кораблей снижается.

Соответственно, в этом месяце средний возраст танкеров, которые продаются неизвестным покупателям – одна из определяющих характеристик корабля, который является частью темного флота РФ – снизился до 15 лет.

В Vessels Value предполагают, что беспокойство о безопасности старых судов является одной из причин, почему покупатели выбирают новые суда.

Так, Китай, который является одним из крупнейших потребителей российской и иранской нефти, недавно ужесточил проверки старых танкеров в ключевом порту Циндао, заставляя некоторых ждать более месяца, чтобы разгрузить свой груз.

Кроме того, в Сингапуре также рекордно задержали танкеры за то, что они не прошли проверку безопасности.