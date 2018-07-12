Есть секреты: Порошенко раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что встретился с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе и обсудил с ним вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

"Интересно было услышать об утечке информации, что якобы мою встречу с президентом США отменили. Часть вещей, безусловно, из разговора с президентом Трампом не могу и не буду раскрывать. Но это был абсолютно доверительный разговор, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет, и была абсолютная необходимость, чтобы перед Хельсинки нам нужно было поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью удовлетворен", - заявил он журналистам после завершения саммита НАТО, передает пресс-служба главы государства".

Порошенко добавил, что подготовил американского коллегу к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы очень тщательно обсудили следующую встречу президента Трампа в Хельсинки. Подробно обсуждался вопрос "Северного потока-2", я очень подробно подготовил президента Трампа", - подчеркнул он.

Стороны также обсудили реформы в Украине и вопрос освобождения украинских заложников из РФ.

Петр Порошенко Пресс-служба АП

"Были отмечены достижения в продвижении реформ", - пояснил глава украинского государства.

Порошенко сообщил главе Белого дома, что Верховная Рада должна принять поправку к закону о Высшем антикоррупционном суде.

"На каждой встрече, включая встречу с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. – Ред.), которая только что завершилась, и на которой прямо подчеркивалась важность освобождения украинских татар, - на всех встречах вопрос заложников был в приоритете", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Трамп неожиданно отменил все двусторонние встречи в рамках саммита НАТО, но провел переговоры с Порошенко.