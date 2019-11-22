"Нормандский формат": ЕС выдвинула России и Украине требования по Донбассу

В Европейском Союзе ждут, что власть Украины предпримет шаги для облегчения жизни людей, которые пострадали от российской войны на Донбассе. Что касается России, то от нее Брюссель ожидает прогресса в реализации Минских соглашений.

Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, сообщает DW.

По его словам, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирование, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", – отметил еврочиновник, добавив, что теперь Брюссель ожидает от России "не менее значимых шагов для продвижения Минского процесса".

Война на Донбассе "112 Украина"

Тиббельс полагает, что Москва могла бы их осуществить уже на саммите "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

В то же время в ЕС ожидают от украинской власти новых шагов в контексте "инклюзивного" подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал президент страны Владимир Зеленский.

"Мы думаем, что еще есть вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку (людей. – Ред.) в социальных вопросах. Таких, как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц", – заявил Тиббельс.

По его словам, Украина недавно пообещала Евросоюзу принять закон об избирательных правах таких лиц до конца 2019 года.

Подытоживая, чиновник ЕС выразил полную поддержку работе "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы в Минске. Тиббельс добавил, что в Брюсселе с надеждой ожидают тот день, "когда имплементацию Минска будет завершено, и ЕС будет готов играть ведущую роль в восстановлении Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини назвала "удовлетворительными" планы Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и будущим реформам.

Также в своем заявлении от 18 октября ЕС призвал Россию вывести из Донбасса военную технику и вооруженные формирования.

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