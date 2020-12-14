Азаров оскорбил Кравчука в эфире росСМИ

Беглый экс-премьер Николай Азаров оскорбил первого президента Украины, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, заявив, что, судя по заявлениям украинского политика, "возраст берет свое".

Об этом сообщил сайт радиостанции "Говорит Москва". Таким образом Азаров отреагировал на слова Кравчука в эфире одного из украинских телеканалов о том, что РФ ослабела и теряет влияние на всех фронтах постсоветского пространства.

По мнению Кравчука, время, когда Киев перестанет "играться в политику" с Москвой, придет скоро, уточнили журналисты. Тогда можно будет "применить к агрессору силу", сказал он. При этом глава ТКГ уточнил, что это будет не военная сила, а сила санкций.

В ответ Азаров призвал "с пониманием относиться к заявлениям и преклонному возрасту Кравчука".

"Все-таки уже достаточно приличный возраст, поэтому скидку надо делать определенную. Мы же все имеем дело людьми такого возраста, когда к их словам нужно относиться с пониманием из-за того, что уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то. Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", – сказал экс-премьер.

Ранее Кравчук подчеркнул, что если в процессе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе до конца года не будет прогресса, Украина может предложить ужесточить санкции против России, в частности, отключив ее от международной платежной системы SWIFT.

При этом, по словам главы ТКГ, наша страна остается приверженной дипломатическому пути решения проблемы и не будет "требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Кравчука, российскую и украинскую версии Плана по Донбассу следует отозвать из Минского формата. За выполнение обязательств, взятых на нормандском саммите 2019 года, должен отвечать не только президент Украины Владимир Зеленский, но и президент РФ Владимир Путин, подчеркнул он.

Диалог с Донбассом исключает любые переговоры с представителями "власти" так называемых "республик", украинцы должны говорить с украинцами, также сказал Кравчук.