Днепропетровскую область переименуют: Конституционный Суд вынес решение

Конституционный Суд разрешил переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую.
Соответствующий законопроект был признан конституционным, передают "Українські новини" со ссылкой на источник в суде.
"Сегодня [2 апреля] предоставлено заключение КС по данному законопроекту", – сообщил он. Таким образом, суд постановил, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции Украины.
В соответствии с Конституцией, законопроект о внесении изменений в Основной закон может рассматриваться Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.
Согласно ст. 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности. Также не предусмотрено изменение Основного закона в условиях военного или чрезвычайного положения.
Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.
Кроме того, Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.
Документ предусматривает внесение изменений в ст. 133 о системе административно-территориального устройства Украины, согласно которым Днепропетровская область переименовывается в Сичеславскую.
В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 – на следующей сессии во втором.
Напомним:
20 ноября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №8380 относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую.
21 ноября президент Петр Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект № 9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
23 ноября в Раде был зарегистрирован второй законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Часть украинцев высказалась против идеи переименования двух областей.
7 февраля 2019 года народные депутаты проголосовали за законопроект №9310-1 о переименовании области в Сичеславскую.
Как сообщал OBOZREVATEL, областной центр Днепропетровской области был переименован в мае 2016 года.
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