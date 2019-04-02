Днепропетровскую область переименуют: Конституционный Суд вынес решение

Конституционный Суд разрешил переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую.

Соответствующий законопроект был признан конституционным, передают "Українські новини" со ссылкой на источник в суде.

"Сегодня [2 апреля] предоставлено заключение КС по данному законопроекту", – сообщил он. Таким образом, суд постановил, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции Украины.

В соответствии с Конституцией, законопроект о внесении изменений в Основной закон может рассматриваться Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст. 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности. Также не предусмотрено изменение Основного закона в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Кроме того, Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 133 о системе административно-территориального устройства Украины, согласно которым Днепропетровская область переименовывается в Сичеславскую.

В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 – на следующей сессии во втором.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, областной центр Днепропетровской области был переименован в мае 2016 года.

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