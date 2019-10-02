"Рано кричать "капитуляция": Береза назвал признаки "зрады" в плане Штайнмайера

Народный депутат VIII созыва Борислав Береза призвал изучить текст согласованной в Минске "формулы Штайнмайера", прежде чем заявлять о предательстве национальных интересов Украины.
"Роман Бессмертный сообщил, что там появились новые пункты, которых раньше не было. Не нужно кричать сразу "зрада", "капитуляция". Нужно изучить документ", – заявил Береза в эфире ObozTV.
"Я уже слышал, что депутаты Верховной Рады требуют обнародовать документ, который был подписан. Украина должна понимать – куда ее ведут. Не куда она идет самостоятельно, а куда ее ведут. Потому что сейчас президент, его Кабмин и фактически его монобольшинство в парламенте куда-то ведут Украину", – отметил он (текст документа уже показала пресс-секретарь Леонида Кучма Дарья Олифер – с ним можно ознакомиться здесь).
По мнению Березы, свидетельствовать о предательстве украинских интересов может наличие в документе следующих пунктов:
амнистия или невозможность преследовать лиц, совершивших преступления против украинцев;
проведение местных выборов в ОРДЛО до того, как будут выведены российские войска и украинские силы возьмут под контроль границу;
условие закрепить в Конституции особый статус оккупированных районов Донбасса.
"Если там действительно прописан особый статус Донбасса, который должен быть закреплен конституционно, то это фактически уничтожение унитарного государства. И это вообще не капитуляция, а "зрадище". Это вообще невозможно принять", – подчеркнул он.
Береза предложил дождаться официальной публикации документа.
"Изучить его – и делать свои выводы. Но то, что я сейчас перечислил, не может быть законодательно закреплено в Украине. Это – не украинский путь", – заключил политик.
Вечером 1 октября в Киеве прошел митинг против подписания "формулы Штайнмайера"
twitter.com/radiosvoboda
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал нашумевшую "формулу Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе.
По словам Зеленского, выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.
Бывший член ТКГ в Минске Роман Бессмертный опубликовал в сети текст "плана Штайнмайера".
Также в сети появилось письмо на имя посредника от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники переговоров в Минске дали согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".
Вечером 1 октября активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы".
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