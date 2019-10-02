"Рано кричать "капитуляция": Береза назвал признаки "зрады" в плане Штайнмайера

Народный депутат VIII созыва Борислав Береза призвал изучить текст согласованной в Минске "формулы Штайнмайера", прежде чем заявлять о предательстве национальных интересов Украины.

"Роман Бессмертный сообщил, что там появились новые пункты, которых раньше не было. Не нужно кричать сразу "зрада", "капитуляция". Нужно изучить документ", – заявил Береза в эфире ObozTV.

"Я уже слышал, что депутаты Верховной Рады требуют обнародовать документ, который был подписан. Украина должна понимать – куда ее ведут. Не куда она идет самостоятельно, а куда ее ведут. Потому что сейчас президент, его Кабмин и фактически его монобольшинство в парламенте куда-то ведут Украину", – отметил он (текст документа уже показала пресс-секретарь Леонида Кучма Дарья Олифер – с ним можно ознакомиться здесь).

По мнению Березы, свидетельствовать о предательстве украинских интересов может наличие в документе следующих пунктов:

амнистия или невозможность преследовать лиц, совершивших преступления против украинцев;

проведение местных выборов в ОРДЛО до того, как будут выведены российские войска и украинские силы возьмут под контроль границу;

условие закрепить в Конституции особый статус оккупированных районов Донбасса.

"Если там действительно прописан особый статус Донбасса, который должен быть закреплен конституционно, то это фактически уничтожение унитарного государства. И это вообще не капитуляция, а "зрадище". Это вообще невозможно принять", – подчеркнул он.

Береза предложил дождаться официальной публикации документа.

"Изучить его – и делать свои выводы. Но то, что я сейчас перечислил, не может быть законодательно закреплено в Украине. Это – не украинский путь", – заключил политик.

Вечером 1 октября в Киеве прошел митинг против подписания "формулы Штайнмайера" twitter.com/radiosvoboda

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