Арьев опубликовал новые доказательства срыва сделки с "вагнеровцами"

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев обнародовал новую часть доказательств срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Материалы, размещенные на его странице в Facebook, посвящены террористу Максиму Кошману, который причастен к гибели генерала Сергея Кульчицкого (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вагнергейт. Видео 3. Продолжаю рассказывать о "вагнеровцах", которые избежали наказания из-за слива спецоперации из президентского офиса. Фигура Максима Кошмана должна быть особенно интересна бойцам батальона НГУ имени Кульчицкого и родным убитого генерала", – написал парламентарий.

Арьев отметил, что Кошман – уроженец Славянска и гражданин России. Наемник принимал непосредственное участие в сбивании у Славянска вертолета Ми-8 29 мая 2014 года, в результате чего погибли 12 украинских военных, среди которых был и генерал-майор Сергей Кульчицкий.

За свои преступления Кошман получил "железный крест" от террориста Игоря Безлера. Нардеп отметил, что боевик сам себя задокументировал и рассказал украинскому агенту-вербовщику все, что натворил.

"Кошман должен уже два месяца сидеть в украинской тюрьме и давать показания следствию о преступлениях РФ. Однако, избежал ответственности из-за срыва и слива врагу спецоперации украинских спецслужб. Я считаю, что военные, нацгвардейцы, семья генерала имеют право знать, что случилось и по чьему приказу отпущены убийцы их родных и близких. Мы продолжаем требовать создания ВСК в Верховной Раде. Те, кто получили право на власть, не могут забрать у народа право на правду!" – возмутился Арьев.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Спустя некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: