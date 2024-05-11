Часть украинцев заплатили лишнее за газ: как вернуть свои деньги

Часть украинцев не могут вернуть переплату за газ. Это средства, ошибочно переведенные поставщику газа уже после его смены.

Как напоминает "ГазПравда", еще в мае 2022 года почти 9 миллионов украинцев неожиданно для себя автоматически изменили поставщика газа. Вместо 17 частных региональных газсбытов, не сумевших обеспечить население необходимым ресурсом, топливо начал поставлять государственный Нафтогаз. А впоследствии, в июне того же года, в Нафтогаз по той же причине перешли еще 1,3 млн домохозяйств, в том числе жители Киева, Черкасс, Тернополя и других городов.

Впрочем , многие украинцы об изменении поставщика узнали поздно. Поэтому за май 2022 года люди уплатили старому поставщику. Хотя должны были уже новый, потому что Нафтогаз поставлял топливо именно с мая. К сожалению, автоматически переплаты никто не вернул. Также невозможно было и переадресовать деньги от одного поставщика к другому.

В то же время людям предлагали писать письма в газсбыты с требованием вернуть майские проплаты. Те, кто до сих пор не получил свои средства, имеют:

Прежде всего, нужно узнать адрес вашего предыдущего поставщика газа. Найти ее можно на сайте компании. Далее указываете свои данные и переходите к сумме переплаты. Обязательно указываете свой лицевой счет из 9 цифр. Найти его можно в платежках за газ.

Далее следует указать данные своего карточного счета в банке. Если такового нет, это дополнительная проблема. Поэтому лучше открыть счет. В любом случае, без помощи детей или внуков многим пенсионерам это будет трудно сделать. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите своим старшим родственникам.

Не менее важен перечень документов, копии которых необходимо приложить к заявлению. Кроме справки из банка с реквизитами счета, на который нужно вернуть переплату, нужно отправить копии идентификационного кода и документа, удостоверяющего личность (обычно это паспорт). Внимание: все данные должны быть на личность потребителя, то есть на чье имя приходила платежка.

"Совет от ГазПравды: если делаете копии паспорта, то копируйте сразу все страницы. Потому часто газсбыты отказывали потребителям в возвращении переплаты, потому что им, видите ли, не хватает какой-то второстепенной, даже пустой страницы паспорта", – говорится в публикации.

Кроме того, обычно газсбыт требовал еще и фото квитанции об оплате за май 22 года. Итак, если она у вас еще сохранилась, не выбрасывайте.

Перейдем к заявлению в НКРЭКУ. Здесь просто следует указать свои данные. А вот с приложением – сложнее. Ибо Комиссия просит прислать ей копию документа, подтверждающего получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты.

То есть первое заявление в газсбыт следует направлять так называемым заказным письмом – с уведомлением о вручении от почты. Копию этого сообщения и нужно добавить в письмо в НКРЭКУ.

Еще вариант – лично принести оригинал заявления в канцелярию газсбыта, где на копии заявления канцелярия ставит штамп, подтверждая, что приняла обращение. Итак, если вам газсбыт до сих пор не вернул переплату, у вас есть шанс добиться справедливости и вернуть деньги. Для этого следует набраться терпения, написать одно или два заявления и собрать все необходимые копии документов.

Как ранее писал OBOZ.UA, Долгинцевский районный суд Кривого Рога обязал ответчика доплатить за газ около 62 тыс. грн. Во время проверки счетчика установили нарушения.

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